Beade vive su encuentro de rondallas
Beade acogió ayer la cuarta edición de su encuentro de Rondallas, en el que participaron las agrupaciones Airiños da Lagoa, Valladares y también la de Beade. Abel Caballero entregó un detalle a cada una de ellas.
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- Davila 10/12/2025
- Davila 12/12/2025
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»