Aena elige once aerolíneas para aumentar las rutas del aeropuerto de Vigo con Wizz Air como «as en la manga»

El aeropuerto de Vigo ya tiene deberes para el próximo ejercicio. Una vez revalidado el millón de pasajeros anuales con un mes de margen es hora de trabajar en poder mantener esa simbólica cifra en 2026, cuando se consumará la salida de Ryanair y se dejarán notar más los efectos del AVE a Madrid. Para ello será clave atraer nuevos destinos, cifrando el gestor aeroportuario en al menos medio millón los viajeros potenciales desde la terminal olívica a seis ciudades europeas y otras ocho dentro de España.

En el documento presentado por el organismo semipúblico citan hasta diez aerolíneas a las que «plantear las rutas» propuestas al Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia. Algunas de ellas son viejas conocidas en Peinador como Air France a París, Vueling a Londres y Mallorca o Volotea a Sevilla. Esta última sería la mejor colocada para regresar a Vigo, donde estuvo a punto de establecer su principal base hace diez años. Ocho de las catorce rutas propuestas -principalmente las nacionales- podrían ser operadas por la empresa gestionada por los fundadores de Vueling.

También señalan a otras inauditas en la terminal olívica como ITA, KLM y Brussels Airlines a sus respectivos hubs de Fiumicino, Schipol y Zaventem. Esta opción parece más complicada ya que la italiana sólo está presente en Madrid, Barcelona y los archipiélagos, mientras que las otras dos sólo han desemborcado en Bilbao, Málaga, Valencia o Alicante.

El pulso entre Wizz Air y Ryanair

En cualquier caso, en el listado sobresale con luz propia el nombre de Wizz Air. La low cost húngara se encuentra en plena expansión en España ante el repliegue de Ryanair y cubriría «destinos en sus bases operativas» de países como Italia o el este de Europa. Actualmente en nuestro país cuenta con más de 120 rutas, una cifra que ha crecido de forma casi exponencial en los últimos meses. De hecho ya opera en terminales con tráfico similar o menor al de Vigo como Santander, Zaragoza o Castellón, aunque casi siempre con contratos públicos de por medio.

«Aunque seguimos explorando nuevas oportunidades en España, en esta fase no podemos ofrecer más detalles sobre los próximos anuncios», relató a FARO un portavoz oficial de la compañía este otoño ante su posible desembarco en Galicia. En el aeropuerto de Oporto ya están presentes desde hace una década, conectando Varsovia y Katowice (Polonia), Bucarest y Roma con el Francisco Sá Carneiro.

El gran elefante en la habitación y otrora gran aliado para abrir nuevos mercados es Ryanair. En el informe se considera que la situación de la irlandesa «se tratará de manera puntual» por su reducción de oferta en Galicia.