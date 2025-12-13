Vigo vive su enésimo llenazo por la Navidad

No era muy difícil prever que este fin de semana Vigo viviría un auténtico llenazo. El buen tiempo tanto sábado como domingo provocó que turistas y vecinos abarrotasen el centro de la ciudad para disfrutar del decorado navideño. Obviamente la elevada afluencia de gente generó atascos puntuales en determinados puntos a lo largo de la tarde-noche, pero lejos del caos de tráfico de años anteriores. De lo que no hay duda es que fue y es prácticamente imposible conseguir mesa para comer o cenar en los restaurantes del entorno de la Alameda y del Casco Vello. Y lo mismo pasa con los hoteles, que viven un auténtico llenazo con una ocupación superior al 95%.

A esta cifra hay que sumar la gran afluencia de visitantes que se alojan en pisos turísticos y en localidades cercanas como Cangas, Pontevedra, Sanxenxo o Baiona. Este auge del turismo, especialmente en plena temporada navideña, consolidando a Vigo como el gran destino nacional de estas fiestas. «El turismo y la Navidad de Vigo generan miles y miles de empleos», celebraba el alcalde, Abel Caballero, que asegura que la ciudad continúa «batiendo récords».

El centro de Vigo, a rebosar de personas de todas las edades. / Pablo Hernández Gamarra

Y las actividades navideñas no cesan tampoco en los barrios. En O Calvario, hasta enero, los vecinos podrán disfrutar de actividades diarias en la zona peatonal de Urzáiz, que incluyen representaciones infantiles, música en vivo, teatro, zancudos y visitas del cartero real, entre otras sorpresas.

Por otro lado, la figura de Papá Noel será uno de los grandes atractivos de la ciudad durante estos días. Esta tarde, el icónico personaje navideño visitó la Plaza del Emigrante en Traviesas entre las 17:00 y las 18:30 horas, para posteriormente trasladarse a la Plaza de la Independencia, a las 18:30 horas, y a Torrecedeira a las 20:00 horas. Además, el lunes hará su aparición en las inmediaciones del Hospital Xeral. Este recorrido por diferentes puntos de la ciudad continúa con la llegada del cartero real, quien será el encargado de saludar a los más pequeños una vez Papá Noel termine su itinerario.