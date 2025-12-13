Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP exige más transparencia sobre la reforma de la avenida de Madrid

Denuncia que la obra va con retraso y no terminará en plazo

R. V.

El PP de Vigo reclama al gobierno de Abel Caballero una mayor transparencia en la gestión municipal, en particular en lo que respecta a las actuaciones que se llevan a cabo en la ciudad. Entre ellas, la de la Avenida de Madrid, a cuyo expediente pudo acceder el grupo municipal popular tras semanas de espera y solo después de haber denunciado el «secuestro» de esta documentación por parte del gobierno local. «La obra de remodelación de la Avenida de Madrid se retrasa y no se va a acabar en el plazo inicialmente previsto», anunció el portavoz, Miguel Martín

El PP afirma que la concesionaria ha solicitado una ampliación del plazo de ejecución tras encontrarse con un imprevisto durante la realización de las obras

