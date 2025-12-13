Pagar en Galicia, facturar en Luxemburgo: los fondos extranjeros dominan las vías de peaje

Aún a pesar de enfrentar la posible retirada de su principal concesión, dos fondos de inversión de primer nivel decidieron repartirse el año pasado la propiedad de Itínere, la dueña de Autopistas del Atlántico (Audasa): el neerlandés APG y el suizo Swiss Group. La Comisión Europea ha determinado que la prórroga concedida por el Ejecutivo de José María Aznar, que alargó de 2023 hasta 2048 la gestión privada de la AP-9, se hizo en contra de la normativa comunitaria por cuanto se ejecutó sin abrir un proceso de concurrencia competitiva. A dedo.

Acatar este pronunciamiento supondría la anulación de esa prórroga: Audasa diría adiós a su objeto de negocio, previa indemnización multimillonaria, y la autopista que vertebra Galicia de norte a sur pasaría a ser pública. El hecho es que el actual Gobierno central parece decidido a judicializar el procedimiento, lo que necesariamente va a dilatar los plazos y permitirá que la concesionaria continúe facturando. Ni APG ni Swiss Group --su participación en Itínere corresponde a su filial Swiss Life Retina BidCo (Luxemburgo)-- son compañías que invierten a alto riesgo: el hecho de que hayan apostado por Itínere en estas circunstancias es porque dan por hecho que su concesión será a largo plazo o porque la indemnización a percibir en caso contrario les saldrá a cuenta.

Sea como fuere, son dos gigantes financieros que controlan Itínere. Como otros colosos de inversión hacen lo propio con autopistas de Portugal, Francia u otras comunidades españolas. Las concesiones, singularmente las de autopistas de peaje, son un gran negocio.

Portugal

Autoestradas do Atlântico (AEA) explota 170 kilómetros de carretera de peaje directo en Portugal: la autopista A8 --principal arteria de comunicación entre Oporto y Lisboa-- y la A15. El 50% de esta concesión está en manos de Roadis, cuyo único accionista es un fondo de inversión de Canadá de nombre PSP Investments. Como en el caso de las dueñas de Itínere, esta sociedad apuesta únicamente por actividades seguras y con retorno porque gestionan el dinero de pensionistas.

AEA acaba de ganar un pleito de 70,5 millones de euros a Portugal por las medidas impuestas durante el covid; Fiscalía y el propio Ejecutivo luso acudirán al Constitucional. Tiene activos bajo gestión por importe aproximado de 165.000 millones de euros.

Operaciones

Es habitual el cambio de manos de las concesionarias. En plena pandemia, por ejemplo, ACS vendió casi tres cuartas partes de seis concesiones de peaje en sombra en España, una de ellas localizada en Galicia. La transacción se realizó a través de su filial Iridium y el comprador fue el fondo Hermes Infraestructure, que pasó a ser titular del 74% de la autopista entre Santiago y Brión, además de otras dos en Cataluña, una en Navarra, en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Sus compras se centran en «infraestructuras de alta calidad».