A juicio por ceder una finca y evitar su embargo por deudas con AEAT

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, juzgará esta próxima semana a una empresaria por frustrar la ejecución de múltiples deudas con la Agencia Tributaria (AEAT) por impagos en el IVA durante años. La acusada, que afronta 2 años de prisión, habría cedido, según el escrito de la Fiscalía, una finca a otra persona para evitars y embargo por parte de Hacienda para el pago de dichas deudas.