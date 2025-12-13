Los IES privados vigueses suman más aptos que los públicos pero tienen peores notas en la PAU

Solo hay que ver los titulares que año tras año dejan los exámenes de la PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) para confirmar el buen nivel de la educación pública: de las diez mejores notas, siete se corresponden con institutos públicos; y en el caso particular de Vigo, un alumno del IES San Tomé y dos del IES O Castro lograron la mejor calificación. No hay duda de que los mejores expedientes tras esta prueba se corresponden con alumnos quese han formado en la educación pública, sin embargo, en etapas anteriores, las mejores calificaciones se corresponden con la educación privada.

Así lo pone de manifiesto la última estadística del Ministerio de Educación. Atendiendo a los datos del curso 2023/2024, solo un 61% de los alumnos de colegios públicos de Vigo y resto de puntos de la provincia lograron pasar de curso con todas sus materias aprobadas. Este porcentaje se eleva casi 20 puntos en el caso de centros educativos privados (también se incluirían los concertados) donde un 83% de los estudiantes supera el curso sin arrastrar asignaturas pendientes.

Examen de la PAU este año en Vigo / Marta G. Brea

El caso más claro se encuentra precisamente en 1º de la ESO, curso que aglutina el mayor número de repetidores. Un tercio de los escolares pertenecientes a institutos públicos que promocionan a 2º de ESO lo hacen con materias suspensas, evidenciando el gran cambio que para los preadolescentes supone el cambio de etapa y de centro educativo.

Todo lo contrario que en los colegios privados, que en su gran mayoría cuentan con los niveles de Educación Primaria y ESO de modo que los estudiantes no notan tanto el paso al instituto: solo el 9% de ellos pasaron a 2º de ESO con materias suspensas, el 91% logró aprobarlo todo.

Bachillerato y FP

En el Bachillerato, la situación es prácticamente idéntica. Un 66% de los estudiantes de centros públicos pasa de curso con todas aprobadas, tasa que se eleva al 85,3% en el caso de los centros privados o CPR.

Una modalidad en la que los centros privado se han convertido en referenciales debido a su demanda es en la Formación Profesional. Las plazas ofertadas en centros públicos no son ni de cerca suficientes para absorver toda la demanda de estudiantes, de modo que el número de estudiantes en centros de titularidad pública y privada no son dispares. En cuanto a los estudios de grado medio, cada curso lograr titularse el 75% de los jóvenes que se han matriculado en centros públicos, un 76% lo hacen en centros privados.

La mayor diferencia aquí se encuentra en ciclos de grado superior. Mientras que el 70% de los estudiantes matriculados en el 2º curso de uno de estos ciclos logra obtener el título, en el caso de la escuela privada obtienen la titulación el 81%, once puntos superior.