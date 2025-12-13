La fiebre «híbrida» llega a Vigo: mitad atletas, mitad máquinas

Después de la moda del running y la proliferación del crossfit, solo era cuestión de tiempo que ambas modalidades triunfasen juntas en las «carreras híbridas». Pero si los anglicismos le agobian espere a ver el programa de estas competiciones. Se trata de 8 kilómetros de carreras intercalados con el mismo número de «estaciones», cada una con un ejercicio diferente: Esquí ergonómico (1000 metros), empuje de trineo (50m), tiro de trineo (50m), burpees con salto (80m), remo (1000m), Farmer’s Carry (200m) con mancuernas, zancadas con saco de arena (100m) y los lanzamientos de Wall Balls (100 repeticiones) en poco más de 80 minutos de media, aunque los más rápidos bajan de la hora. Esta tendencia tuvo su epicentro a nivel ibérico ayer en Vigo con el «Hybrid Day» celebrado en el Ifevi con más de 4.300 participantes y otro número aún mayor como acompañantes.

Es la segunda vez que Galicia celebra una prueba así tras el debut de septiembre en A Coruña, aunque el caso olívico ha sido bastante más multitudinario al enmarcarse en la «Liga Ibérica» y agotar las inscripciones. La organización considera a Vigo un «sitio estratégico» al captar miles de participantes de Portugal y tener el aeropuerto o las luces de Navidad como complementos.

Búscate en la galería del «Hybrid Day» de Vigo / Alba Villar

Es por ello que el objetivo es celebrar en la ciudad la final del próximo año, ocupando los dos pabellones del recinto durante dos jornadas enteras. En esta ocasión gracias a la buena disposición de la gerencia del Ifevi y la Diputación de Pontevedra se pudo añadir un cupo extra en la tarde del viernes, aunque la oferta se qued

«Estos ejercicios te permiten combinar ejercicio de fuerza y metabólico», explica la entrenadora de RV Entrenador Personal de Balaídos, Dafne Arias, añadiendo que además hay distintos formatos y distancias en función de la marca que lo organice.

Búscate en la galería del «Hybrid Day» de Vigo / Alba Villar

Búscate en la galería del «Hybrid Day» de Vigo / Alba Villar

«Lo que marca la diferencia es como vayas en la carrera, para recortar y regular te da más margen», vaticina León Fernández antes de su debut. «Es una adrenalina que flipas, lo hice sola hace dos semanas y no tiene nada que ver con parejas», añade la noiesa Blanca Lorenzo antes de insistir en que «es una carrera y aunque seas más fuerte, si no aguantas no vale de nada».

Prueba de ello es que el vencedor en los hombres menos de 29 años, el leiriense Emmanuel Rodrigues, era atleta de fondo hasta que lo probó hace cinco meses. Desde entonces ha hecho cuatro pruebas con «una mejora muy rápida». Aunque todos los participantes se mostraron muy satisfechos al mejorar sus mejores tiempos personales, lo cierto es que hubo algunas quejas respecto a los trineos y la resistencia a ser deslizados.

El vencedor en una de las categorías Emmanuel Rodrigues con su pareja y su medalla / FdV

No obstante, la gran mayoría se mostró satisfecho al rebajar sus marcas personales. «Ahora un poco de tapas y cañas para hidratarnos», explicaba entre risas el deportista el luso antes de volver al centro urbano para admirar los adornos navideños, contribuyendo al lleno en la hostelería de todo el área metropolitana.

En la línea de meta los abrazos, caídas al suelo y lágrimas de emoción daban paso a un surtido de frutas y dulces para recuperar fuerzas antes de la fotografía de rigor. El ritmo de la música o los ánimos de los miles de familiares y amigos que acudieron al recinto ferial hacían el resto para sobrellevar las doce horas de actividad. Así, cada diez minutos se lanzaban al anillo de carreras hasta 40 participantes a la vez.

«Esto es un bum que nunca he visto, hay gente de todos los deportes» explican algunos de los organizadores con varias décadas de experiencia en competiciones deportivas. Entre los participantes hay mayoritariamente atletas —como la ganadora de la última Vig Bay, Diana Sousa— pero también perfiles tan sorprendentes como el de la irlandesa Susan Steele, directora de la Agencia Europea de Pesca y vencedora en la categoría de mayores de 50 años en 1 hora y 16 minutos.