Un hostelero de Baiona, de nuevo al banquillo por venta de droga

Un vecino de Baiona se sentará en el banquillo de los acusados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, tras suspenderse el juicio el pasado mes de abril por presunta venta de cocaína en el bar que regentaba. La Fiscalía solicita una condena de 7 años de prisión y una multa de 1.000 euros por un delito de tráfico de drogas en establecimiento abierto al público.

