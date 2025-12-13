Gadis abrirá un supermercado de casi 2.000 m2 en Policarpo Sanz

El centro de Vigo contará con un nuevo supermercado. Se ubicará concretamente en las edificaciones 32, 34 y 36 de Policarpo Sanz, y contará con un total de 1.853 metros cuadrados. El Concello ha dado ya la licencia de obras para la apertura de este local. Será concretamente un Gadis, que de esta forma sumará un segundo gran supermercado en el corazón de la ciudad a pocos metros del que tiene en Rosalía de Castro.

La promotora Pontevicus llevará a cabo obras de reforma interior y consolidación para la adaptación de un local en planta sótano, baja y entreplanta. Concretamente, constriurá unas nuevas escaleras, incorporará montacargas y llevará a cabo una serie de obras estructurales como nuevos tramos de forjados que Gadis pueda abrir ese nuevo supermercado. El presupuesto de ejecución material para esta actuación es de 863.922 euros.

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia marca una serie de condiciones que la constructora deberá cumplir. Entre ellas, que en caso de iluminación exterior, deberá estar limitada a indicar la entrada con una luz cálida, sin uso de colores en la propia iluminación y tonos oscuros y mate. Además, si son necesarios, se realizarán los trabajos de conservación y limpieza de la fachada siguiendo las condiciones establecidas en el el plan especial de elementos a conservar en Vigo. Hay que tener en cuenta que el edificio 34 está catalogado y por tanto sujeto a una protección especial.