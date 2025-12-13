Se buscan más profes de FP que de instituto en Vigo

La Formación Profesional marcó este curso un nuevo récord con 18.686 matriculados, casi un 3% más que el año anterior. Esta realidad obligó a ampliar grupos y también profesorado para poder impartir los ciclos. Precisamente la elevada especialización que requieren estos docentes, al tratarse de materias muy concretas y nada generalistas, es el gran handicap de esta modalidad educativa para los centros, que aprecian complicaciones a la hora de cubrir sus plantillas. Tanto es así que ahora mismo el municipio de Vigo necesita más profesorado de FP que de ESO o Bachillerato.

Vacantes provisionales

Así se desprende de las vacantes provisionales recabadas por los sindicatos de Educación a través de las jefaturas de inspección provincial para cubrir en el concurso general de traslados (CXT) de 2026. De las 97 plazas que salen a concurso, 31 se corresponden con materias o especialidades de FP frente a las 19 de institutos. Con todo, las materias de enseñanzas artísticas aglutinan la mayor demanda docente con un total de 34 plazas. Para la Escuela Oficial de Idiomas también salen hasta 6 vacantes en diferentes lenguas extranjeras.

Especialidades

Desde el CIFP Manuel Antonio al Valentín Paz Andrade pasando por el IES de Teis o el Politécnico de Vigo, los centros públicos que imparten ciclos de Formación Profesional buscan cubrir plazas en especialidades como «Construccións civil e edificacións», «Protésico dental», «Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluidos», «Análise e química industrial», «Formación e orientación laboral», «Instalacións electromecánicas», «Oficina de proxectos e construcción», entre otras. En cambio, en los institutos de Educación Segundaria se requieren profesores de especialidades como Debuxo, Tecnoloxía, Lingua e literatura, Matemáticas, Filosofía o Física e química; materias todas propias de la ESO o Bachillerato.

Enseñanzas artísticas

Sin duda, el centro con mayor necesidad de profesorado para cubrir es el Conservatorio Superior de Música de Vigo, con plazas en hasta 17 especialidades: Clave, Musicoloxía, Pedagoxía, Saxofón, Percusión, Piano, Violoncello, Trombón, Trompeta, Viola, Violín, Gaita, Instrumentos históricos de corda fretada, Tecnoloxía musical, Repertorio con piano para instrumentos, Fundamentos composición y Produción e xestión de música e artes escénicas.

A estas enseñanzas artísticas hay que sumarle también las plazas previstas para la Escuela de Arte Dramático (ESAD) y para el Conservatorio Profesional de Vigo.

La Escuela Oficial de Idiomas también es otro de los centros con un importante número de vacantes que esperan ser cubiertas en este CXT. Se requieren profesores de Español, Francés y Japonés tanto para la sede principal como para la extensión en Tui.

Convocatoria

A este concurso se pueden presentar todos los funcionarios docentes que cuenten ya con un destino definitivo al menos desde hace dos años, tal y como figura en el DOG, aunque hay excepciones para personal en prácticas, excedencia o reincorporación. Este curso, la Xunta adjudicó 10.320 plazas de profesores en toda la comunidad tras el CXT y el CADP (Concurso de adjudicación de destinos provisionales).