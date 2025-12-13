Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso ToméERTE StellantisReclamaciones marineros IRPFEstatua BalaídosAranceles Shein y Temu
instagramlinkedin

El BNG lanza una campaña para consumir en el comercio local

R. V.

El BNG de Vigo presentó ayer la campaña Mellor local, mellor galego con la que anima a consumir productos del comercio de proximidad. Los nacionalistas afean «la falta de políticas» de la Xunta y del Concello para revitalizar el sector y evitar el cierre de más negocios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents