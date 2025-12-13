Galerías históricas
25 años de Plaza Elíptica: el primer centro comercial de Vigo con cines
Plaza Elíptica se inauguró un 25 de mayo de 2000. Fue el segundo gran centro comercial de Vigo pero el primero con grandes cadenas de comida y cines. El proyecto se gestó en 1993 y pasó por años de retrasos y tres empresas. En 1998 se reanudaron las obras, que concluyeron con el nuevo milenio.
