Vecinos de Guixar, contra los nuevos silos: «Son una muralla entre la ciudad y el mar»

Los vecinos del entorno de García Barbón, Areal, Rosalía de Castro y Guixar no están contentos con los nuevos silos de cemento que el Puerto ha levantado. La construcción de estas estructuras de 35 metros está afectando a los residentes, que denuncian que les está generando un «impacto visual enorme sobre el frente marítimo». «Para quienes vivimos aquí, esta obra supone la creación de una auténtica muralla industrial entre la ciudad y el mar, afectando directamente al paisaje urbano, a la habitabilidad del barrio y a la relación histórica de Vigo con su fachada portuaria», denuncia Patricia Sánchez Barroso, una de las vecinas de la zona.

Los residentes también ponen el foco en que los nuevos silos son todavía más altos que los anteriores, generando un impacto visual aún mayor.

En primera instancia el Concello rechazó esta construcción por triplicar los máximos permitidos por la normativa y no estar debidamente justificados económicamente. Las nuevas estructuras contarán con 35,25 metros de altura y 12 de diámetro, lo que equivaldría a un edificio de 11 plantas y dos viviendas en cada una y responden a una nueva organización impulsada por el Puerto de Vigo.