La unión de las dos orillas de la AP-9 a su paso por Vigo, más cerca
Luz verde al protocolo entre Concello de Vigo y Ministerio de Transportes para humanizar el trazado, que se dividirá en cuatro tramos
El Concello asumirá el diseño del recorrido entre Isaac Peral y Alfonso XIII, mientras que Transportes se encargará de los restantes
Paso adelante para afrontar la humanización de uno de los principales accesos a Vigo, el que discurre a través de la AP-9 y que supuso, desde su construcción, una herida todavía sin sutura en la ciudad. La Gerencia de Urbanismo aprobará en su reunión del próximo martes el protocolo de colaboración entre Concello y Ministerio de Transportes para la reforma integral del trazado de la autopista entre el enlace de Teis y su desembocadura en Alfonso XIII, por lo que después quedará únicamente pendiente la firma del documento entre el alcalde, Abel Caballero, y el ministro de Transportes, Óscar Puente.
El texto elaborado establece la división en cuatro tramos de la denominada AP-9v (Enlace de Teis-Paso Superior Trapa, Paso Superior Trapa-Enlace Buenos Aires, Enlace Buenos Aires-Enlace Isaac Peral y Enlace Isaac Peral-Calle Alfonso XIII). Tras analizar las características de los tramos, el protocolo acordado establece que el Concello será el encargado de liderar los estudios previos para el diseño de las actuaciones en el recorrido más insertado en la trama urbana, entre Isaac Peral y Alfonso XIII, mientras que el Ministerio de Transportes, en coordinación con Audasa al ser la concesionaria, se encargará de los otros tres tramos.
«¿Qué pretendemos? Mejorar de forma sensible la situación en la que se encuentra la AP-9 con acciones de tratamiento urbano, aumentando la permeabilidad y la integración, que no haya una ruptura», destacó Caballero-
