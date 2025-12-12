Empotra su coche contra el muro de una casa y acaba dentro de la finca tras una salida de vía en Lavadores

Aparatoso accidente sin consecuencias personales el que ha sufrido un conductor novato -llevaba el cartel con la L de piloto primerizo- en Vigo.

Sobre las 20.15 horas de este viernes, el coche que manejaba se salió de la vía en el barrio de Lavadores y acabó empotrado en el muro de una casa, situada en el número 95 de la calle Portela.

Según informa Emerxencias 112, al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, así como los servicios sanitarios del 061 para atender a las víctimas, quienes, a pesar de la espectacularidad de la colisión no resultaron heridos.

Y es que, el conductor, después de chocar contra la pared que delimita la zona exterior de la vivienda, llegó a derribarla, acabando con su coche dentro de la finca y siniestrado.