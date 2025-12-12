Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso

Freno al desarrollo urbanístico del suelo de La Artística, uno de los que el Concello de Vigo había priorizado con la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) con el objetivo de que estuviese listo en 2028. La Xunta ha dictaminado que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) diseñado por los promotores del ámbito (Sareb y Abanca), que supera los 17.200 metros cuadrados entre las calles Coruña, Ramón Soler, Tomás Alonso y avenida de Beiramar, debe someterse a una evaluación ambiental ordinaria y no simplificada «xa que pode ter efectos significativos sobre o medio ambiente», lo que dilatará sensiblemente los plazos de la tramitación administrativa al tener que ser toda la documentación mucho más minuciosa.

La edificabilidad prevista es de 21.600 metros cuadrados, un 85% para uso residencial y el 15% restante para terciario. La alternativa escogida por los promotores diseñaba dos grandes bloques de pisos y cedía al Concello el edificio de la Gran Fábrica (1942) para destinarlo a equipamiento público y trasladaba los restos del taller mecánico (1919) hacia otra posición más centrada.

En el período de consultas abierto por Medio Ambiente, el Instituto de Estudos do Territorio no mostró objeciones, pero sí lo hizo la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que no ve «apropiado nin xustificado o traslado do taller mecánico xa que non achega ningún motivo que repercuta nunha mellora ou beneficio para o patrimonio a protexer», instando también a realizar otras revisiones sobre los volúmenes de edificabilidad.

Mientras, las alegaciones de comunidades de propietarios y particulares cuestionaron la falta de detalles en el borrador presentado por los efectos en las vistas de las viviendas existentes en la zona, la concentración de la edificabilidad residencial, el traslado del taller mecánico o el incremento de los niveles de contaminación acústica.

Con estas premisas, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, pese a reconocer que el PERI es pertinente para regenerar la trama urbana y desarrollar el PXOM en la zona, muestra su preocupación por los efectos en el patrimonio cultural y señala la falta de informes que garanticen que se podrán cumplir las necesidades que surjan respecto al abastecimiento, saneamiento o depuración. No considera que vaya a tener una incidencia significativa en la movilidad de la zona.

Ahora, los promotores, para conseguir el visto bueno, deberán reformular su propuesta garantizando una adecuada integración volumétrica, cuidar el tratamiento de las medianeras, recoger las pautas para la conservación y rehabilitación de los bienes catalogados o garantizar que se pueda observar desde la rúa Coruña la fachada del taller mecánico. También exige que se incorporen un estudio de ruido, un plan de movilidad y otro de eficiencia energética.

Los pasos administrativos incluirán la presentación de una versión inicial que debe ser aprobado por el Concello, someterse a un período de exposición pública para, a continuación, poder remitir una propuesta para que se someta de nuevo al examen ambiental de la Xunta, con otro período de recepción de alegaciones y una nueva resolución. Todo ello implicará, por tanto, un retraso considerable respecto a las previsiones iniciales para el desarrollo de este ámbito.