Así crecerá el nuevo «gigante» en Bouzas: Puerto de Vigo, Stellantis y constructoras estudian levantar el nuevo silo en una fase

Máxima coordinación para la que será la mayor obra en la provincia de Pontevedra durante el próximo año. El Puerto de Vigo ultima la adjudicación de su segundo silo de almacenamiento de vehículos en Bouzas por casi 50 millones de euros. La importancia de esta iniciativa se constata en que hasta 15 ofertas diferentes han pujado por un contrato que obligará a alterar la actividad en la terminal Ro-Ro durante varios meses.

El objetivo es que este nuevo espacio de aparcamiento esté operativo durante el primer trimestre de 2027, pero todavía no se ha decidido por completo cómo acometer la actuación. Inicialmente se iba a apostar por dos fases de seis meses, permitiendo abrir la zona sur del nuevo silo mientras se trabajaba en la del norte. Sin embargo, la Autoridad Portuaria baraja ya un escenario en el que se puedan compactar los plazos, aunque esto provoque una mayor «saturación» en la terminal al carecer de espacios para aparcar dichos vehículos.

Así lo han trasladado fuentes del organismo quienes apuntan que dicha decisión se tomará de forma conjunta con la empresa adjudicataria y Stellantis, principal operador del muelle, usufructuario de 250.000 metros cuadrados en estos muelles.

Entre las 21 compañías diferentes -nueve en solitario y seis en forma de UTE- figuran las principales constructoras gallegas como Copasa y Oreco, además de los gigantes del sector a nivel nacional e internacional como Ferrovial, Acciona o Dragados. La tramitación burocrática ha cogido impulso en las últimas fechas, descartándose además por bajas temerarias en el presupuesto (más del 15%) las ofertas de San José, Anro Anrotech y Vilor. La mejor valorada en el plano técnico ha sido la conjunta de Ferrovial con Rover Infraestructuras (75,75) seguida por Acciona con Extraco y Prace (75,64). En el plano económico esta ofreció la segunda cantidad más baja con 37,484 millones de euros, solamente rebajada entre las admitidas por Proyecon Galicia con 36,588 millones.

Características del proyecto

El nuevo silo se ubicará en la parcela contigua al actual, en el noroeste del muelle, para estar más próximo a las rampas de carga. Ocupará una superficie total de 19.320 metros cuadrados y permitirá el almacenamiento en vertical de 4.000 vehículos. Tendrá cerca de 13 metros de altura, con 168 metros de longitud perimetral por otros 115 metros de ancho.

Panos del futuro silo para vehículos de Bouzas / G.M. /APV

Un aspecto notorio de este proyecto es que la infraestructura deberá incorporar una «cubierta resistente a la posibilidad de montar una planta fotovoltaica en cubierta», en línea con los objetivos de descarbonización y medioambientales fijados por Praza da Estrela.

La «ingeniería definitiva de la instalación» de este manto de placas solares no está definida y deberá lidiar con dos «desventajas», resumen la memoria descriptiva del proyecto: las importantes cargas de viento (no hay paredes en el silo, además) y que habrá de tener una instalación de recogida de pluviales, con canalones, bajantes, arquetas en solera, colectores y conexión a la red. Son unos condicionantes que no tuvo que enfrentar el actual silo. La futura estructura está diseñada, además, para tener el «mínimo impacto visual desde cualquier perspectiva».

Este silo será la principal actuación del Plan de Inversiones para el periodo 2025-2029 enviado en marzo a Puertos del Estado y que incluye actuaciones que suman 256 millones de euros en esos cinco años. A él se suman la mejora de los atraques, el apartadero ferroviario de la Plisan o el nuevo Puesto de Control Fronterizo de Guixar (PCF).

Entre enero y octubre la terminal de Bouzas ha contabilizado 554.703 vehículos, lo que supone un crecimiento interanual del 3,1% para consolidarse como la segunda a nivel nacional por detrás de Barcelona.