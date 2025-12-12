El Puerto corta seis días el paseo de los peces de Bouzas para colocar las pasarelas de «Peiraos do Solpor»

El Puerto de Vigo continúa avanzando en uno de sus proyectos estrella: «Peiraos do Solpor». El próximo domingo, día 14 de diciembre, comenzarán los trabajos de posicionamiento y montaje de una grúa en el Paseo de los Peces, como paso previo al montaje de las pasarelas de acceso al observatorio submarino.

La Autoridad Portuaria de Vigo estima que la colocación de las pasarelas se inicie entre el lunes 15 y el martes 16 de diciembre y se extienda a lo largo de toda la semana. Una vez finalizados estos trabajos, se procederá al desmontaje de la grúa.

Con motivo de esta actuación, el Paseo de los Peces permanecerá cerrado desde el domingo 14 hasta el viernes 19 de diciembre de forma continuada. En caso de que los trabajos finalicen antes de lo previsto, se informará de su reapertura anticipada.

Para la colocación de las pasarelas se empleará una grúa de 650 toneladas posicionada sobre el paseo. Se comenzará con la instalación de las pasarelas de conexión del lado mar, para continuar con las del lado tierra.

Trabajo de construcción de Peiraos do Solpor en Bouzas. / Autoridad Portuaria

El observatorio submarino fue botado el pasado mes de noviembre en las instalaciones del astillero Cardama y transportado hasta su ubicación definitiva en la escollera de Bouzas en una operativa inédita.

Tras su singladura hacia Bouzas, el visor fue posicionado y lastrado gradualmente con agua de mar en sus tanques interiores. Un proceso lento y paulatino que sirvió para asegurar que se alcanzaba la ubicación precisa.

Una vez posicionado, el observatorio quedó asentado sobre el lecho marino y fijado con cabos a puntos de amarre, quedando asegurado ante condiciones climáticas adversas. Tras varios días, y una vez intercambiada el agua de lastre de los tanques interiores por hormigón, el visor quedó asentado definitivamente. Esta operación fue sumamente delicada y se llevó a cabo con la mayor seguridad y precisión posible.

Infografía de los futuros «Peiraos do Solpor» del Puerto. / Autoridad Portuaria

El observatorio submarino que se integra en el galardonado «Peiraos do Solpor», constituye una realización singular que no tiene precedentes en España y muy pocos en el mundo, según destacan desde la Autoridad Portuaria de Vigo. «El proyecto busca no solo un nuevo punto de atracción turística, sino también la mejora de la integración medioambiental y social, dando continuidad a la senda azul que recorre toda la fachada marítima de la ciudad y a la estrategia de Puerto Verde. Peiraos do Solpor estará abierto al público en la primavera-verano de 2026.