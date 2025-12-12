La potenciación del Ifevi avanza con unanimidad: constituida la comisión que elaborará el plan director

Nuevo paso adelante en la hoja de ruta diseñada en el seno del patronato del Ifevi, exhibiendo buena sintonía para conseguir un mayor aprovechamiento de las instalaciones. Tal y como estaba previsto tras la reunión extraordinaria de noviembre, el órgano de gobierno del recinto ferial de Vigo sacó adelante por unanimidad de todos los miembros la constitución de la comisión técnica que se encargará a partir de ahora de elaborar tanto el plan funcional como el estratégico, documentos que servirán como guía para maximizar las capacidades del Ifevi.

«Cumprindo a petición unánime do padroado, constituimos esta comisión de traballo para avanzar do xeito máis áxil posible nos plans, que penso que é o obxectivo de todos. O que queremos é seguir traballando na potenciación porque é algo fundamental para a actividade económica de Vigo e toda a súa contorna», destacó el conselleiro de Emprego y presidente del patronato, José González, sobre la nueva fase abierta en el Ifevi.

El primer paso que dará el grupo de trabajo es celebrar una reunión antes de que termine el año para definir ya el cronograma que deberá seguir el proceso de elaboración de los planes. Forman parte de la comisión Xunta, Concello, Diputación, Confederación de Empresarios de Pontevedra, Cámara de Comercio, Mancomunidad de Vigo, Zona Franca, Conxemar, Navalia y Salón del Automóvil, que ahora designarán sus representantes.

Avances con la valoración

En paralelo, está prevista la celebración «nos vindeiros días», precisó José González, de la reunión a tres bandas entre Xunta, Concello y Zona Franca para acordar qué empresa debe hacer la nueva valoración de activos del Ifevi reclamada por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, petición a la que accedió el conselleiro de Emprego el pasado 1 de diciembre, como avanzó FARO, una decisión que fue celebrada por el regidor vigués.

«Facemos todo isto na vontade reforzar a transparencia e a confianza entre institucións para avanzar no modelo de gobernanza tripartito, agardando que poidamos camiñar xuntos para potenciar o Ifevi», subrayó José González, recordando que ya existe una valoración encargada desde el patronato, presentada el pasado mes de noviembre.

Por parte del Concello, asistió la concejala de Urbanismo, María José Caride, que destacó la solicitud municipal para poder sumar a Zona Franca a la comisión técnica «dado el previsible cambio en la composición del patronato», valorando muy positivamente también el acuerdo para designar una empresa que realice la valoración externa tras meses de posturas distanciadas: «Aunque nos hayan hecho esperar siete meses, bienvenida sea y esperemos que ese acuerdo sea el punto de partida para tomar decisiones correctas para el futuro del Ifevi».