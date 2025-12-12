La Policía Nacional alerta sobre el aumento de estafas por criptomonedas en Vigo y Redondela

La Policía Nacional ­alerta sobre el aumento de estafas relacionadas con la inversión en criptomonedas en Vigo y Redondela. Según advierten desde el cuerpo, semanalmente acuden a denunciar víctimas que han sido engañadas para invertir en plataformas fraudulentas que prometen una alta rentabilidad de manera rápida. Los ciberdelincuentes captan a posibles inversores a través de anuncios publicados en Internet, y manipulados con inteligencia artificial, en los que un personaje conocido anima a invertir en criptomoneda. Las cantidades estafadas suelen ser muy altas y se han recibido denuncias de hasta 2.000.000 de euros.

El modus operandi empleado por los ciberestafadores consiste en utilizar páginas web y redes sociales para ofrecer falsas inversiones en criptomonedas con una alta rentabilidad y una nula posibilidad de pérdidas. Para darle mayor credibilidad se valen de la inteligencia artificial con la que crean anuncios con la imagen y voz de personalidades famosas y así generan mayor confianza en el negocio.

Una vez que las víctimas han invertido generalmente reciben una cantidad de dinero en concepto de beneficios y este será el gancho para que aumenten la cantidad de dinero depositada. En el momento en el que solicitan la retirada del capital los estafadores crean identidades falsas con las que volverán a embaucar y presionar a los inversores, prometiendo la devolución del dinero a cambio de un nuevo pago. Muchas víctimas incluso han llegado a solicitar préstamos para poder realizar una mayor inversión.

En algunos casos las personas afectadas vuelven a ser estafadas cuando, con el pretexto de recuperar el dinero invertido, reciben llamadas de falsos abogados especializados en este tipo de hechos delictivos y les solicitan nuevamente dinero para poder iniciar los supuestos trámites legales.