Las luces y aficionados de rivales del Celta llenan hasta la bandera los hoteles de la ciudad

Vigo está inmersa actualmente en la época de mayor afluencia del año. Miles de turistas de numerosos puntos de España y de todo el mundo vienen a la ciudad atraídos por las luces de Navidad. La hostelería dispara durante dos meses, hasta que se apaguen las luces, su facturación. Pero los hoteles están llenos estos días no solo por la Navidad. Más de mil aficionados del Bolonia, el equipo que se enfrentó al Celta ayer en Europa League en Balaídos, llegaron a Vigo para apoyar a su equipo. Y todos ellos, obviamente, necesitaban un lugar donde dormir. Esa noche, hubo alojamientos como el Hesperia que estuvieron llenos solo con seguidores del Bolonia y periodistas italianos que vinieron a cubrir el partido. «Solo con ellos tuvimos todas las habitaciones ocupadas», asegura Ángeles Vilas, recepcionista.

¿Y este fin de semana? Pues sucede algo parecido. Más del 90% de las habitaciones de los establecimientos hoteleros están ya reservadas, lo que es en la práctica un lleno. Además de las luces de Navidad, la visita del Athletic Club a Balaídos el domingo atrae a centenares de seguidores vascos, que han hecho reservas masivas en diferentes hoteles de la ciudad. Sí, en hoteles. Porque desde los pisos turísticos trasladan que prácticamente todos sus huéspedes son turistas que vienen a disfrutar de la Navidad de Vigo.

Aunque el partido es el domingo a las 16.15, la gran mayoría de aficionados del Athletic Club vienen ya hoy sábado para disfrutar de las luces y de la gastronomía de la ciudad, por lo que pernoctan en Vigo. El Nagari y el Zenit son otros de los establecimientos que también reciben a un importante número de seguidores de los rivales del Celta.

El sector se muestra entusiasmado. «La campaña de Navidad eta siendo excelente, va muy bien. Estamos a niveles ya del año pasado, que ya fue genial. Las pocas habitaciones que quedan libres se van a cubrir seguro», asegura Daniele Provezza, presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi) y al frente del hotel Attica 21. Y es que desde que se encendieron las luces, todos los fines de semana se superó el 90% de ocupación hotelera en la ciudad, algo que solo sucede con Conxemar.

Ya no es que todos los alojamientos de Vigo estén llenos. Los turistas que no consiguen una habitación en la ciudad, reservan en municipios del entorno como Moaña, Cangas, Redondela, Nigrán y Baiona, por lo que el tirón económico generado por la Navidad olívica llega también al conjunto del área metropolitana. En la comarca del Morrazo, especialmente, los hoteles están colgando el cartel de completo todos los sábados desde que se encendieron las luces de Vigo.

Los pisos turísticos también están casi todos llenos para este fin de semana. Tal y como ha informado FARO recientemente, funcionan prácticamente como si fueran hoteles es que ofrecen a todos los huéspedes una recepción las 24 horas del día. En este caso, no obstante, es telefónica, y las personas al otro lado del aparato pertenecen a una centralita ubicada en A Coruña. Atienden en varios idiomas diferentes al ser conscientes de las distintas procedencias de los clientes. Y también permiten realizar el check-in de forma online para ahorrar tiempos. Pero no solo eso.

Los pisos funcionan a través de domótica, lo que permite un control de los accesos, una gestión inteligente de la temperatura y ahorro energético ya que la climatización y las luces se activan únicamente cuando es necesario. En algunos casos incluso llegan a ofrecer actividades y excursiones que son subcontratadas a terceras empresas. También han firmado convenios con parkings de Vigo, como el de Rosalía de Castro, para ofrecer aparcamiento a los huéspedes a precios ventajosos.

Estos alojamientos vacacionales reciben sobre todo a familias con niños que buscan apartamentos enteros donde poder estar más cómodos que en una habitación. El sector hotelero ya hace tiempo que entiende que los pisos turísticos son una competencia con la que tendrán que lidiar ahora y en el futuro, pero entienden que el tipo de clientes es diferente.