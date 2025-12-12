Los Jesuitas de Vigo reforman su edificio en Velázquez Moreno

La Compañía de Jesús ha decidido reformar el edificio de oficinas situado entre las calles Marqués de Valladares y Velázquez Moreno y que acoge en su planta baja la iglesia de los Apóstoles, que lleva meses sin acoger celebraciones religiosas.

A la espera de que el Concello de Vigo conceda la pertinente licencia, la mayoría de inquilinos de las oficinas del céntrico inmueble, que consta de varias plantas y tiene entrada por el número 9 de Velázquez Moreno, ya las han abandonado. Un cartel instalado en el propio inmueble informa de que la fecha límite para hacerlo es el 31 de diciembre.

Acceso a la iglesia desde Marqués de Valladares / Marta G. Brea

La iglesia lleva meses sin acoger culto debido a que el sacerdote jesuita Benito Santos, de 86 años, no puede hacerse cargo de las misas por causas de salud.

La Compañía de Jesús cerró su comunidad en Vigo en el año 2023, aunque sigue muy presente en la ciudad a través del Colegio Apóstol, Radio Ecca, Fundación Entreculturas y el Centro Loyola. En ese momento, también cedió la iglesia de San Francisco Javier, que ya era templo parroquial, a la Diócesis de Tui-Vigo.

Dibujos originales de la iglesia del arquitecto Tomás Pérez-Lorente. / Archivo Tomás Pérez-Lorente

No es el caso de la iglesia de los Apóstoles, que no tiene esta consideración, y que tampoco acogía celebraciones religiosas de manera habitual. "Es un lugar de culto que pertenece a la Compañía de Jesús, a igual que todo el edificio, y ellos son los que disponen del uso que van a hacer del mismo. Sabemos que no hay misas desde hace meses, pero no han comunicado sus planes a la Diócesis", confirma el delegado de medios del Obispado, Alberto Montes.

Desde el Concello, confirman que la Compañía está tramitando una licencia de reforma del edificio de oficinas pero no avanzan más detalles.

Imagen del interior de la iglesia publicada en la Guía de Arquitectura de Vigo. / Manuel G. Vicente

El inmueble, diseñado originalmente en 1964 por los arquitectos vigueses Tomás Pérez-Lorente y Francisco Yáñez, no está catalogado pero sí forma parte del vigente plan especial de edificios a conservar y del futuro plan de protección del Ensanche histórico, lo que implica que una comisión de seguimiento debe valorar el proyecto de reforma.

La iglesia de los Apóstoles se abrió al culto a finales de los 60 y siempre estuvo muy vinculada a las transformaciones y la lucha social. De hecho, el jesuita Benito Santos, que ejerció su misión como cura obrero en la ciudad desde los años 70, fue soldador de Ascón durante los años más conflictivos del naval y después trabajó como celador y enfermero del Xeral hasta su jubilación.