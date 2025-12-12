El Imserso catapulta al aeropuerto de Vigo: supera el millón de pasajeros y sella el mejor noviembre desde 2007

Peinador cierra su sangría de viajeros y operaciones gracias a los vuelos del Imserso. El aeropuerto de Vigo registró 96.054 pasajeros durante el mes de noviembre, la cifra más alta en este mes desde el récord de 2007 y pone fin a cinco consecutivos de caídas.

Esta remontada del 9,9% respecto a los datos de 2024 llega en gran medida gracias a los vuelos programados por el IMSERSO, que en esta campaña han tenido una oferta récord desde la ciudad. Destinos como Alicante (2.376) y Almería (2.325) emergen en unas estadísticas de Aena en las que solamente no crece Londres, que se estanca en los 3.397 viajeros (-0,7%).

El resto de conexiones desde la terminal olívica demuestran la fortaleza de las mismas, al ser las supervivientes de varios meses de recortes. Madrid no acusa el efecto AVE y alcanza de nuevo los 60.000 pasajeros en un mes (+3,3%), mientras que Vueling compensa por ahora la salida de Ryanair en la ruta de Barcelona con 16.882 y un alza de más del 15% al haber operado en todos los días del mes.

Canarias, destino «afortunado»

Pero si hay un destino «afortunado» son las Canarias, donde se combinan los vuelos para la tercera edad con el incremento de la oferta de Binter. Tenerife se coloca como tercer destino más demandado (4.810) al crecer un espectacular 84%, seguido por Gran Canaria con 4.691 pasajeros y un alza del 24%. En el panel de aeropuertos a los que se ha volado se nota la huella del Celta y sus competiciones, con más de 400 viajeros entre Zagreb, Vitoria y Varna (Bulgaria).

De esta manera, el aeropuerto de Vigo alcanza el millón anual de pasajeros por duodécima vez en su historia, la novena con un mes de margen.

Fuerte caída de Lavacolla

Un Boeing A320 de Vueling toma tierra en la pista del aeropuerto de Santiago. / Antonio Hernández

Este resurgir del aeropuerto de Vigo contrasta con el hundimiento del de Santiago, el más afectado por la guerra entre Ryanair y Aena. El cierre de la base de esta aerolínea les lleva a perder un tercio de sus pasajeros hasta los 157.855 en noviembre (-33,1%). Es la distancia más corta con el resto de terminales gallegas desde la pandemia.

Por el contrario, el aeropuerto de A Coruña sigue al alza y se consolida en el top10 peninsular con 108.000 pasajeros, un 8% más que hace un año. No obstante, casi el 15% de este tráfico es en rutas que reciben subvenciones públicas, el triple que en Peinador. El aeródromo vigués también logra superar al de Santander (63.487) que dedica casi 8 millones anuales a este tipo de contratos.