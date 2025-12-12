La Funga propone trasladar al homicida de Lavadores a un geriátrico privado de Vigo

A la espera de que se ponga fin a la instrucción judicial y se impulse el procedimiento de cara a juicio, el caso del crimen de Lavadores afronta desde este pasado verano un capítulo delicado. Juan D.E., el presunto homicida, ingresó en prisión provisional acusado de matar a cuchilladas a su hermana Mari Carmen en abril de 2024, pero el centro penitenciario de A Lama pidió su excarcelación por razones humanitarias y médicas ya que el sexagenario padece una enfermedad pulmonar terminal. La Xunta ya informó al juzgado de que las residencias públicas para mayores que gestiona no están preparadas para pacientes del ámbito de la salud mental como es este caso en el que el investigado sufre esquizofrenia, ni tampoco lo están para garantizar su custodia y vigilancia. La peliaguda cuestión sigue sobre la mesa y el último informe emitido de cara a buscar una solución es el de la FUNGA, la entidad que tiene bajo su tutela (en régimen de curadora) al supuesto agresor, que ha propuesto trasladarlo a un geriátrico privado de Vigo.

Las notificaciones de la FUNGA (entidad pública dependiente de la Xunta) relativas a la disponibilidad de una plaza en un centro asistencial para el investigado se realizaron primero a la Fiscalía y ahora al Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, que tras emitir una primera providencia en agosto, reiteró en octubre su petición de que se gestionase el traslado del reo a un centro privado. La respuesta de la FUNGA es que entiende que este asunto «entraría más en las competencias sociosanitarias y de asignación de plazas por parte de la Consellería de Política Social», si bien, adjuntando un informe de la trabajadora de la fundación que lleva el caso, indica que se ha obtenido «en este momento» una plaza privada en Vigo, «en el centro DomusVi», que a la fecha en que se firmó el escrito, el pasado 31 de octubre, «aún estaria disponible».

Indignación de la familia

A la espera de lo que determine el juzgado, la excarcelación ya contó en su día con la oposición de los hermanos e hijos de la víctima, que se opusieron formalmente a que el investigado por el crimen saliese de prisión alertando del riesgo de reiteración delictiva. Javier, uno de los hijos de Mari Carmen, insistía ayer en que se muestra sorprendido de que se siga adelante con la excarcelación y critica que una persona sobre la que pesa una acusación de homicidio y con la grave enfermedad psiquiátrica que sufre vaya a estar conviviendo en una residencia junto a otras personas mayores con el «peligro» que eso supone. Este vigués recuerda el reciente caso del mediático crimen de la cantante y actriz Encarnita Polo en un geriátrico de Ávila, presuntamente cometido por un residente que estaba ingresado en el módulo de personas con demencia del mismo centro. «Ya todos conocemos la frase 'se pudo haber evitado'», avisa.

En su momento el comité de empresa de la Consellería de Política Social en Pontevedra ya emitió un comunicado mostrando su rotunda oposición al ingreso de enfermos psiquiátricos graves en centros residenciales de mayores dependientes, máxime si son presuntos responsables de delitos tan graves como puede ser el de homicidio, por los graves riesgos y el miedo e inseguridad que supone para usuarios y trabajadores.

El malestar e indignación de la familia de la víctima no es solo con la situación en torno a la excarcelación de Juan D.E., sino con el hecho de que la causa judicial, afirman, se está demorando demasiado. «Nos acaban de comunicar el informe de ADN, cuando ya estaba desde octubre. Así es normal que se eternicen los procedimientos», resume Javier.