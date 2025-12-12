El colectivo LGTBI de Vigo lanza una exposición para visibilizar la realidad de las personas bisexuales

La asociación Nós Mesmas ha puesto en marcha la exposición Rostros e Corpos B una muestra que reivindica la diversidad afectivo-sexual y de género a través del arte y de los testimonios personales. El espacio se llenó de color, emoción y un ambiente de comunidad que dejó claro el objetivo del proyecto: crear lugares donde las identidades bisexual y plurisexual no solo sean respetadas, sino celebradas.

La exposición nace con voluntad de ruptura. A través de una serie de fotografías realizadas por la artista Moni Kuti y de la mirada curatorial de Paola O. Velásquez, la muestra reúne retratos y relatos que ponen en el centro a personas reales: cuerpos que habitan fronteras, rostros que rompen silencios y miradas que exigen ser reconocidas más allá de clichés y estereotipos.

Durante el acto inaugural, varias personas participantes compartieron su experiencia y la importancia de contar con referentes visibles en la comunidad bisexual. También abordaron cuestiones como la bifobia, la tensión entre la hipervisibilización y la invisibilización, y la necesidad de generar espacios seguros donde todas las identidades puedan sentirse acompañadas y representadas.

La exposición permane abierta en el local de Nós Mesmas en la calle Torrecedeira, y desde el colectivo invitan a toda la ciudadanía a acercarse, disfrutar de las obras y reflexionar sobre la pluralidad de vivencias que atraviesan la realidad bisexual y plurisexual.

Además, la muestra será itinerante. La asociación busca llevarla a centros educativos, locales y espacios sociales de toda la comunidad para seguir combatiendo la bifobia mediante la visibilidad. Las entidades interesadas pueden ponerse en contacto con Nós Mesmas para acoger la exposición.