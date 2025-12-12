La Audiencia se muestra favorable a conceder el indulto parcial al exalcalde de Bembrive del caso de la sidra

Una propuesta de perdón parcial que parte de la misma sala que lo condenó. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acaba de emitir un informe en el que, al igual que la Fiscalía, se muestra favorable a conceder el indulto parcial a Marcos Castro González, el exalcalde pedáneo de Bembrive condenado en 2022 a 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por el conocido como caso de la sidra. Gaitero de profesión, este hombre ha solicitado la medida de gracia, en la que la última palabra la tendrá el Gobierno, para poder continuar sin hándicap ninguno con su labor activa en el ámbito cultural, social y musical de varias asociaciones viguesas, algo para lo que su inhabilitación supone un problema ya que, por ley, estos colectivos perderían el derecho a optar a subvenciones públicas al tener entre sus miembros a un condenado por delito de prevaricación.

El expedáneo solicitó su indulto total en septiembre y, a requerimiento del Ministerio de Justicia, la Sección Quinta, la sala que lo condenó por delito continuado de prevaricación administrativa por la adjudicación a dedo del suministro de la sidra para la fiesta que se celebra en la parroquia viguesa cada primer fin de semana de octubre, abrió una pieza separada. Es en el marco de la misma en la que los magistrados acaban de emitir un escrito con fecha de este 4 de diciembre en el rechazan el indulto total ya que no concurren motivos de «equidad, justicia o conveniencia», pero informan de forma favorable al indulto parcial en los términos indicados de forma previa por el Ministerio Fiscal. Concretamente, lo que plantean al Gobierno es que se le conmute la pena principal de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la de inhabilitación, pero únicamente «para empleo o cargo público de alcalde u otros similares que impliquen potestad decisoria», teniendo en consideración que cometió el delito en su condición de alcalde pedáneo.

Inhabilitación solo para puestos públicos «con poder de toma de decisiones»

De esta manera, la inhabilitación alcanzaría a puestos públicos «con poder de toma de decisiones», pero no así a otros «como puede ser profesor de conservatorio o animador cultural, ni tampoco a la posibilidad de solicitar subvenciones». Tanto la Fiscalía como la sala viguesa valoran para proponer este perdón parcial que la de 2022 es la única condena impuesta a Castro, ya que no consta que haya vuelto a delinquir ni que lo hubiera hecho con anterioridad «a los hechos objeto de la presente condena». Tampoco ha existido en el delito que se le impuso «enriquecimiento propio ni ajeno, sino infracción o conculcación del ordenamiento jurídico» y también se ha tenido en cuenta que este caso se remonta a hace ya cinco años.

La última palabra la tendrá ahora el Gobierno. Este vigués ocupó el cargo de alcalde pedáneo desde 2019 hasta que dimitió a raíz de esta condena. El abogado defensor, Tomás Santodomingo, había incidido en la petición de indulto en «la labor esencial» que realiza Marcos Castro en Bembrive y en todo Vigo «promoviendo la participación vecinal y fomentando la continuidad de las tradiciones musicales gallegas», resaltando que su inhabilitación en los términos actuales le impide participar en la vida musical y social «siendo miembro de asociaciones culturales privadas» ya que la Ley 38/2023 General de Subvenciones, esgrime, impide que una asociación pueda obtener subvenciones de organismos públicos cuando alguno de sus miembros haya sido condenado por prevaricación.

Un juicio en el que defendió su inocencia

El condenado había defendido su inocencia en el juicio, alegando que su único proceder fue limitarse a comprar la misma marca de sidra que llevaba adquiriéndose para la fiesta durante los 20 años anteriores, sin ánimo de delinquir. Castro valoró ayer positivamente que la Audiencia sea favorable a que se le indulte parcialmente.

«En ningún momento tuve intención de delinquir», reitera, afirmando que, con aquella decisión por la que finalmente fue sentenciado, solo quería seguir «con una tradición» existente en la parroquia. «Lo único que me movió, como siempre, fue ayudar a mis vecinos, ignoraba que pudiese estar cometiendo una infracción penal; sigo defendiendo mi inocencia, la sentencia en mi contra me dejó triste y decaído y espero que lo que ha ocurrido ahora sirva para limpiar mi imagen», concluye, agradeciendo además el apoyo recibido. Su petición de indulto ha ido acompañada de 275 firmas de ciudadanos.

Marcos Castro es músico y compositor, especialmente en el ámbito de la gaita gallega, y tiene trayectoria profesional como director de orquesta y profesor de gaita, percusión y canto tradicional gallego. Su juicio y la posterior condena tuvieron gran repercusión mediática ya que su antecesor como alcalde pedáneo en Bembrive, Roberto Ballesteros, fue condenado por prevaricación (suma cuatro sentencias en su contra) e ingresó en la cárcel en febrero de 2024.