Viajar de Vigo a Lisboa en tren en menos de seis horas ya es posible

La situación del ferrocarril entre Galicia y Portugal es tan delicada que el más mínimo cambio, a peor o mejor, deja un impacto notable. Desde este domingo el Tren Celta que conecta Vigo y Oporto volverá a hacerlo de forma directa después de cuatro meses de transbordo obligatorio en Viana do Castelo. La antigüedad de los «camellos» de la serie 592 obligó a tomar esta medida, pero ahora Comboios de Portugal ha logrado liberar unidades en otras líneas para realizar este trayecto, amén de otros cambios horarios.

Estos incluyen una nueva parada en Barcelos que incrementará entre cuatro y doce minutos el tiempo de viaje total entre las estaciones de Guixar y Campanhã. Pero al mismo tiempo se adelantará la salida vespertina desde la terminal olívica (IC 422) hasta las 18.05 horas, lo que permitirá aumentar la conectividad con el resto de servicios lusos por la tarde. Entre ellos el Alfa Pendular a Lisboa, que desde ahora tendrá dos conexiones diarias indirectas desde Vigo en 5.55 y 5.48 horas hasta la estación de Oriente.

Estos tiempos de viaje no llegan a competir directamente con el coche (4 horas y media con todos los peajes) pero sí que aventajan a la mayoría de combinaciones en autobús, donde Vigo podría tener aún más frecuencias si España adoptara la legislación europea. Todo ello con un tren que no pasa de los 140 kilómetros por hora en el primer tramo y sin haberse iniciado la línea de Alta Velocidad entre las dos primeras ciudades del país vecino.

Trenes con destino Oporto y A Coruña en la estación de Vigo-Guixar / Marta G. Brea

En sentido norte no es posible hacer este enlace, ya que el primer servicio desde Lisboa parte después de las 6.30 de la mañana y llega a Oporto tres horas después. En ese momento el primer Tren Celta de la jornada ya se encuentra a la altura de Valença do Minho. De esta forma la única conexión es tomar el convoy que sale a las cuatro de la tarde (AP 135) y después de 159 minutos de viaje llega a las 18.48 horas a la terminal de Campanha, con margen suficiente para tomar un café antes de tomar el Tren Celta (19.10) hacia Vigo y dormir en casa.

Ambas combinaciones se reparten a primera hora de la mañana y la última de la tarde. En el primer caso es necesario tomar el Tren Celta en Guixar a las 8.58 horas y con llegada a las 10.24 a la intermodal de Oporto. A las 10.45 sale el IC 720 que permitirá llegar a las distintas estaciones lisboetas (13.53 a Lisboa-Oriente y 14.00 Lisboa-Santa Apolonia en el centro) antes de la hora de comer.

En horario vespertino se aprovecha el adelanto de la salida a las 18.05 horas, lo que permite transbordar -con un escaso margen de 10 minutos) al IC 528 que sale a las 19.45 horas y llega a Lisboa al filo de las once de la noche. De esta forma es posible despertarse en Vigo, comer en Lisboa y regresar para dormir en casa sin coger un avión, pagar peajes o sufrir largas esperas entre transbordos.

Motivo del cambio

La doble frecuencia es gracias al adelantamiento de la segunda salida desde Vigo. Este cambio de casi dos horas es a petición de los maquinistas lusos que efectúan el servicio de retorno hacia su residencia. El hotel en el que pernoctan en la ciudad tras llegar con el convoy anterior tiene el «check out» al mediodía, lo que les obligaba a pasar casi ocho horas en la calle antes de iniciar su jornada de trabajo. Al mismo tiempo han mostrado recelos a tener que seguir operando esta línea con su operativa actual en la que pasa el cuádruple de horas estacionado que circulando.

El trayecto operado por Comboios de Portugal se realiza con los conocidos «camellos» de la serie 592 de Renfe de más de cuatro décadas de antigüedad. Esto provocó que más de la mitad de los que la compañía lusa tenía alquilados fueran devueltos a España al alcanzar su kilometraje máximo. Los desencuentros entre las empresas públicas sobre quién debía costear su revisión provocaron que algunos fueran abandonados en Arbo, tal y como denunció FARO hace ahora un año. Así, el transbordo permitía reducir en un 53% la distancia recorrida por los convoyes, lo que se traducía en un ahorro semanal de 2.300 kilómetros.

Nuevos horarios del Tren Celta desde el 14 de diciembre:

Salidas desde Vigo-Guixar:

8.58 horas ---> 10.24 horas (146 minutos, cuatro más)

18.05 horas ---> 19.35 horas (150 minutos, ocho más)

Salidas desde Oporto - Campanhã