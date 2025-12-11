Vigo ganó el año pasado siete vecinos al día en los movimientos migratorios
El padrón oficial del INE vuelve a situar a la ciudad olívica por encima de los 294.000 habitantes, un 0,17% más que en 2024
La inmigración atenúa el desplome de la natalidad y permite la tercera subida de vecinos consecutivas tras el covid
Casi 11.000 personas eligieron Vigo como lugar de residencia, de los que 6.000 llegaron desde otro municipio español y 5.000 del extranjero
El Instituto Nacional de Estadística añade el último dato que faltaba para el habitual baile de cifras de población, el del padrón de habitantes, que refleja que Vigo contaba a 1 de enero de este año con 294.489 residentes, indicador que se utilizará para todos los cálculos oficiales relativos a financiación o procesos electorales. La cantidad reflejada es un 0,17% superior a la registrada 12 meses atrás, anotando Vigo la tercera subida interanual consecutiva que le permite ir recuperando terreno tras la abrupta caída provocada por el «shock» de la pandemia del covid, que hizo que Vigo pasase de contar con 296.692 vecinos a 1 de enero de 2020 a 292.374 apenas dos años después.
¿Y cuáles son los factores que explican la paulatina recuperación poblacional? La consolidación de un saldo migratorio positivo que le permite ganar siete vecinos al día y atenuar la drástica caída de la natalidad, dado que los partos registraron un nuevo mínimo histórico el pasado año, generando un saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) de -1.566.
Un total de 10.991 personas eligieron el pasado año Vigo como su lugar residencia emigrando desde otros lugares, mientras que 8.540 personas abandonaron la ciudad olívica para mudarse a otros sitios, lo que generó en 2024 un saldo migratorio total de 2.451.
Este dato positivo se sustenta en los movimientos migratorios exteriores, ya que en la relación con el resto de España hubo más personas que hicieron las maletas que las que llegaron a Vigo, aunque estos movimientos internos son mucho más frecuentes.
Así, según los datos del INE, cerca de 5.000 personas fijaron su residencia en Vigo tras llegar desde el extranjero, cifra similar a la de años anteriores, que es sustancialmente más elevada que los empadronados que abandonaron la ciudad para irse a otro país, cifrados el año pasado en 2.066. La inmigración externa es principalmente sudamericana, con Venezuela como principal país de origen de los inmigrantes, con más de 1.100 llegadas, doblando al segundo origen más habitual, Colombia. Le siguen Perú, Brasil y Argentina.
Por su parte, la relación con el resto de España dejó un balance negativo de -454 vecinos, una vez que se produjeron 6.020 movimientos para empadronarse en la ciudad olívica, mientras que en la dirección opuesta salieron 6.474 personas.
