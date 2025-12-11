Un vecino de Samil denuncia que no recogen la basura, «y la mierda se acumula fuera de los contenedores, va al mar y contamina la duna»

Clement Gremeret graba su paseo en bicicleta por una vía de tierra situada entre uno de los aparcamientos de Samil y la playa. En el vídeo, de unos 45 segundos, este vecino del barrio litoral vigués se topa con seis cubos de basura a rebosar de residuos, además de otros desechos esparcidos por todo el entorno de su recorrido.

Se desplaza a la arena y allí fotografía el resto de contenedores, unos situados a unos metros del agua y otros en la zona dunar. Clement asegura que el servicio de recogida de basura ya lleva tres semanas sin dar señales de vida en la playa urbana olívica.

Clement Gremeret

«Toman nota, pero nada cambia»

«La mierda se acumula fuera de los contenedores y se va al mar, o contamina la duna. Hice cuatro llamadas al ayuntamiento: que 'toma nota' pero nada cambia», denuncia este vecino, que también contactó directamente con Medio Ambiente, por la afectación a las dunas, y al servicio de limpieza del Concello: «Dicen que están al tanto, pero que no esta en sus manos».

Las fotos y el vídeo muestran lo que Clement asegura «es una aberración a la vista de todos los turistas que vienen a Samil y me da mucha pena por el medio ambiente», se lamenta.