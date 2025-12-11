Ultimátum de Abel Caballero por la piscina de Teis: «Le doy a la Diputación unos días, si no retiramos el convenio»

La trifulca política en relación al convenio de colaboración negociado entre Concello de Vigo y Diputación de Pontevedra para financiar la reconstrucción de la piscina de Teis vive un nuevo capítulo, esta vez con un ultimátum lanzado por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, al ente provincial, advirtiendo de que si no se rubrica en los próximos días el acuerdo de manera telemática, el Concello asumirá en solitario la obra, con un presupuesto de casi 7 millones.

«Parece que lo único que les preocupa es hacerse una foto conmigo y yo les dejo que la hagan pero primera la firma digital que es lo que vale porque yo ya no hago paripés. Les doy unos días y si firman retiro la propuesta y la piscina la pagamos en exclusiva, porque no se va a paralizar ni un día, ellos verán lo que hacen», afirmó el alcalde vigués.

Horas después, llegaba la respuesta de la vicepresidenta segunda de la Diputación, Luisa Sánchez, asegurando que su gobierno «no acepta amenazas ni ultimátums», aunque le recordó que el horizonte temporal es claro, el 31 de diciembre. Por ello, Sánchez insiste en que pese a proponer en las últimas semanas distintas fechas para rubricar el acuerdo, «es evidente quién no quiere sacarlo adelante y romperlo». Insiste la vicepresidenta provincial en reclamar al alcalde «que diga donde quiere y a la hora que quiere», recordándole que hasta ahora nunca tuvo problemas en firmar los convenios en acto público y de manera presencial.