La "tormenta perfecta" en el Chuvi: huelga médica con el mayor incremento de gripe de Galicia

"Una tormenta perfecta". Así se refieren profesionales del Chuvi a la situación a la que se enfrentan, sobre todo, los hospitales públicos estos días. A un puente festivo seguido de una huelga médica se ha sumado el despegue de la gripe en el área, que ha protagonizado el mayor incremento de casos de Galicia.

Las altas de pacientes se acumulan tras un puente festivo como el de la Constitución. Las cuatro jornadas de huelga convocadas por el sindicato O'Mega han hecho que esa situación se prolongue 9 días. Con un seguimiento alto por parte de los profesionales, pruebas diagnósticas y otros procedimientos se retrasan llevando a una mayor ocupación de camas. «No están bloqueadas las altas, pero hay cierta ralentización», indica el director asistencial del Área Sanitaria de Vigo, el doctor José Manuel Olivares.

Y este atasco ha coincidido en uno de los momentos del año en los que los hospitales están más apretados: el de las infecciones respiratorias y las descompensaciones de mayores por el frío. Según el último informe del Sergas, las consultas en Primaria se han incrementado un 94% gripe en la última semana, hasta las 114 por cada cien mil habitantes. Los vigueses han pasado de ser los penúltimos en acudir a su médico de familia por esta causa a los segundos en solo 7 días.

En estos días de huelga, en la que conseguir cita en el centro de salud es más complicado, hay pacientes que optan por ir directamente a Urgencias. La presión asistencial en este servicio se mantienen en niveles máximos. El martes rozaron el récord histórico de visitas, con 581, y el miércoles, se quedó en 515. La tasa de positividad de las pruebas de gripe que realizan ya ha subido al 50%.

El Sergas implementó un Plan de Invierno para poder hacer frente a este previsible aumento de la demanda, con refuerzos de personal. Y, como la atención es urgente, los mínimos lo cubren aunque estén de huelga. Las mayores dificultades están en el tiempo que tardan los pacientes que tienen que ingresar en ser trasladados a planta. Las camas están justas. El doctor Olivares explica que están ingresando unos cien pacientes al día desde Urgencias.

La de Vigo también es el área gallega en la que más han crecido los ingresos por gripe. En concreto, un 77,3% pasando a 13,3 por cada cien mil habitantes, poniéndose a la cabeza de la comunidad, junto a Ferrol y Ourense (13,4).

50 camas extra

La semana pasada ya habían puesto 40 camas extras, convirtiendo en dobles habitaciones individuales en el Cunqueiro. A esas cuatro fases extra de hospitalización han sumado una quinta ahora (van 50 camas). Quedan otras 20 disponibles en el complejo de Beade. Y, en el Meixoeiro, la sexta planta, que se puede abrir en cuatro fases de 15 camas cada una. «He pedido que vayan haciendo la previsión como si tuviéramos que abrirlas ya», explica el director asistencial. «Tenemos que contar que nos quedan 4 días malos», añade, aunque confía en llegar bien al lunes.

La mayor limitación para poder abrir más camas, según explica el director asistencial, es encontrar personal de Enfermería y TCAEs disponibles para contratar. Están agotando las listas. Además, se suma que los profesionales de todas las categorías tienen hasta el 15 de diciembre para gastar los días que tengan pendientes.

«Si la semana que viene esto se pone muy mal, tendremos que ir viendo otras medidas», señala el director asistencial. Se refiere a programar menos cirugías. Esta semana ya están suponiendo poco los ingresos por esta causa. Solo hubo 16 el martes y 12 el miércoles.

De todos modos, Olivares cree que este escenario está «lejos». Según la escala que han creado con datos objetivos están en el nivel 2 de 4, donde 1 es «fantástico».