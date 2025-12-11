Sesenta personas mejoran sus competencias digitales
Participantes del programa de formación en Competencias Dixitais recibieron ayer de manos del alcalde de Vigo, Abel Caballero, los diplomas que acreditan haber superado el curso, de 70 horas. Este fue impartido por el Centro de Formación e Emprego da Rúa Alta y persiguen el objetivo de que mayores de 65 años y personas con riesgo de exclusión social mejoren sus «competencias personales y digitales. «Estamos eliminando brecha digital», defendió Caballero.
