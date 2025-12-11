Caballero exige que la RFEF eleve a la FIFA la inclusión de Vigo al Mundial: «Están haciendo el ridículo»
Recuerda que España tiene una vacante en las sedes elegidas tras la renuncia de Málaga
Cree que el motivo para que no utilizar ese undécimo estadio es que «no quieren que sea Vigo»
Sin tiempo que perder en el sueño de ser mundialista. Aunque hace dos semanas la FIFA otorgó una prórroga de 10 meses a las distintas ciudades elegidas para acoger la Copa Mundial de Fútbol de 2030, Vigo no quiere quedarse atrás en esa carrera. Es por ello que el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, envió este jueves dos cartas al Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Fútbol en las que reclama que se incluya al estadio de Balaídos entre las elegidas al haber actualmente una vacante.
«La FIFA se debe estar riendo de la Federación Española porque en el momento que Málaga falla, dice que no va, pues inmediatamente tendría que incorporar Vigo», explicó, apuntando al informe jurídico encargado por el Concello al despacho Montero Aramburu. A su vez se muestra «dispuesto a que también incorpore en Valencia» dada su importancia. «Tenemos 11 sedes y presentamos 12 candidaturas, que a lo mejor se cae alguna de las que está también», advirtió.
Entre septiembre y diciembre de 2026 habrá «una evaluación del grado de cumplimiento de cada una de las sedes y en función de esa evaluación, se decidirá si hay que hacer ajustes o cambios», explicaba hace unas semanas el edil coruñés Gonzalo Castro. No obstante el regidor olívico no quiere dejar en suspense durante ese periodo las obras necesarias. «Vamos a cumplir escrupulosamente los plazos para cuando sea preciso que Vigo esté», explicó este miércoles en Radio Vigo.
Señala a Louzán y Rueda
«En este momento la Federación está en una situación incomprensible y ridícula, está haciendo el ridículo delante de la FIFA» aseguró el regidor en un audio remitido a los medios. «Lo que resulta incomprensible e intolerable es que haya 11 sedes acordadas desde la FIFA para España y la federación española solo presente 10 ciudades», insistía ante la posibilidad de que se acojan menos partidos de los previstos solamente por no seguir la lista elaborada por María Tato y su equipo en junio de 2024.
Caballero hizo referencia al «escándalo que dio la vuelta al mundo» denominado Sedegate de ese proceso. «Esto es porque no quieren que sea Vigo, porque Rueda le dice a Louzán que no presente a Vigo», insistió acusando al presidente de la Xunta de Galicia de bloquear la incorporación de Balaídos al resto de elegidas.
