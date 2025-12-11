¿Quién podrá acceder a los pisos de alquiler de Vigo de la nueva empresa estatal de vivienda?

Vigo estrenará próximamente el plan piloto del Gobierno de España por el cual se pondrán a disposición de la ciudadanía pisos de alquiler a un precio «asequible»: 8,8 euros el metro cuadrado, «un 35% menos que el valor de mercado», y con una duración de hasta 75 años. Así lo explicó esta mañana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una visita a la urbe junto al alcalde, Abel Caballero. En la Ciudad Olívica, saldrán al mercado concretamente 67 inmuebles (en la avenida de Gran Vía y en la calle Aragón) antes de que acabe este 2025 y se sumarán otros 30 en 2026. ¿Quién podrá acceder a ellos?

Rodríguez abundó este jueves que el acceso a este conjunto de viviendas que se incorporarán al mercado del alquiler con el respaldo de la empresa estatal de vivienda, Casa 47, contempla una serie de requisitos: la renta de cada ciudadano deberá situarse entre el 2,5 % y el 7,5 % del IPREM, lo que supone hasta 60.000 euros anuales, y no se podrá optar si ya se cuenta con un piso en propiedad.

De entre todos los vecinos que entren a concurso, se efectuará un sorteo público con la garantía de que los elegidos puedan disfrutar de contratos de hasta 75 años, con una duración inicial de 14.

Asimismo, la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias, reseñó hoy en Vigo que habrá pisos de todos los tamaños para adaptarse a las diferentes necesidades.

Marta G. Brea

Los interesados en hacerse con una de las viviendas deberán estar atentos este mes a los portales web del ministerio y de Casa 47, en los que se publicarán las convocatorias y se abrirá un período de unos dos meses para tramitar las inscripciones.

Además de los 97 pisos contemplados en Vigo, otros 50 están pendientes todavía de un análisis pormenorizado sobre las mejoras que precisan para poder ser arrendados, pues algunas están perfectamente habilitados, pero otros necesitan reformas o tienen algún tipo de carga.

La titular de Vivienda señaló además que la empresa estatal pretende no detenerse en esa cifra de 150, sino incrementar el parque público a través de compra de inmuebles y nuevas promociones, ya sea de forma directa o a través de convenios con el Concello o entidades privadas.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, con otros cargos y autoridades en el inmueble visitado en Gran Vía. / Marta G. Brea

«No es la primera crisis de vivienda que vivimos, porque estas viviendas que sacamos ahora forman parte de la cicatriz de aquella en la que te daban hipoteca en la cocina y terminaba en desahucios y salvar a los bancos», recordó Isabel Rodríguez, al mismo tiempo que refirió que los derechos «solo se pueden garantizar con un sistema público que proteja»: «Hemos tardado demasiado, 47 años, en formar esta empresa pública que dará respuesta a ese derecho y a la mayoría social, porque no estamos ante una política de atención solo a los más vulnerables», zanjó.

Junto a Vigo, también encetarán esta iniciativa habitacional la localidad asturiana de Mieres y otras afectadas por la dana.