El rector de la USC espera una resolución para Medicina antes de que acabe el año

Antes de que acabe el año o incluso antes de la Navidad. Este es el plazo que se marca el rector de la Universidade de Santiago (USC) para resolver las negociaciones con la Facultade de Medicina. Antonio López explicó este jueves que por el momento siguen las conversaciones "sin novedad". A finales de noviembre la Xunta de la Facultade rechazó el acuerdo para descentralizar la docencia teórica y práctica de los últimos cursos del grado al que habían llegado los tres rectores y la Xunta. El pacto debería de ser ratificado por el Consello de Goberno de la institución académica compostelana el pasado 28 de noviembre. Pero este punto del día no se llegó a votar para intentar abrir un diálogo con el centro educativo.

"Es muy importante que la facultad, que es un actor esencial, tenga este acuerdo también porque si no no hay posibilidad de llevarlo adelante", explicó el rector. Antonio López valoró que el rector coruñés Ricardo Cao haya decidido dar unos días a la USC para que ratifique la propuesta acordada. La Facultad ha pedido una modificación "sustancial" del acuerdo y ha criticado, entre otras cuestiones, la creación de unidades docentes con profesores que dependan directamente de la Universidade de A Coruña y Vigo. "Yo tengo un encargo de la facultad de hacer una suerte de mediación con las otras universidades y con las consellerías para ver qué posibilidades hay de buscar un encaje de algunas de las medidas y estamos en esa fase", aseveró el rector. Indicó que no hay una fecha límite pero consideró que el interés es resolver este punto "antes de que acabe el año e incluso antes de las fiestas". López no desveló si están cerca de un acuerdo para que la facultad acepte el pacto o el resto de actores realicen alguna de las modificaciones que pide el centro. Aseveró que "vamos a agotar todas las posibilidades de hablar y de buscar un acuerdo para el que yo sigo estando convencido que es la mejor solución para la facultad y para nuestra universidad".

Llamamiento a la responsabilidad

El rector compostelano se refería a la situación de las negociaciones sobre Medicina en el acto de presentación del volumen ‘Mazarelos a Vista Alegre. Medio Século da Facultade de Filoloxía da USC’, en el que también participaron esta mañana el conselleiro de Educación Román Rodríguez y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. A preguntas de los medios ambos se refirieron al conflicto abierto tras la decisión de A Coruña, primero y después Vigo de anunciar su intención de solicitar una facultad de Medicina para sus campus. "Estamos en tiempo de descuento", apuntó el conselleiro. Rodríguez pidió a la Xunta da Facultade que sea "responsable de sus actos" y afirmó que en la Xunta "estamos expectantes y esperamos que efectivamente se pueda llegar a un acuerdo, por el bien tanto de la enseñanza de Medicina en Galicia, como del futuro de la salud y del bienestar de los gallegos". El conselleiro afirmó que no "hay fecha límite para las negociaciones" pero sí unos tiempos que deben ser razonables.

La alcaldesa

La alcaldesa de Santiago deseó que se llegue a acuerdo y consideró lógico que se escuche a la facultad. "Lo que siempre defendió el Concello de Santiago es que la facultad de referencia tiene que ser la Facultade de Medicina de Santiago" y que hay que "caminar hacia la descentralización en los últimos años". Sin entrar en detalles sobre las negociaciones, que aseguró corresponde decidir internamente a la USC, Sanmartín esperó que se alcance el consenso y alertó de que "una fragmentación de facultades sería lo peor que podría pasar".