Ordenan investigar la fuga de gases cancerígenos en el IEO de Vigo

A pesar de su «dedicación a la investigación científica», en el Instituto Español de Oceanografía (IEO) de Vigo hay la «ausencia de una mínima cultura de prevención en el centro», encontrándose niveles de concentración de formaldehido, un agente químico cancerígeno, superiores a lo que se considera «no saludable». Esta denuncia forma parte de la querella de una bióloga que trabajaba en el centro vigués de Cabo Estai por la continua exposición en los despachos a este gas contaminante que la llevó al Servicio de Otorrino en varias ocasiones.

El Juzgado de Instrucción nº 5 de Vigo archivó en primera instancia la causa alegando su prescripción y la no apreciación de lesiones si bien ahora, en un auto de octubre de 2025, la Audiencia estima el recurso de la trabajadora al entender que se trata de un «delito de riesgo» que debe ser investigado independientemente de sus consecuencias en la salud de la denunciante y ordena seguir la causa contra varios ex directores y ex directoras del IEO por delitos continuados en materia de seguridad y salud laboral.

Entrada a las instalaciones del IEO en Vigo / Marta G. Brea

Los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, recogen en su auto que «bastaría la infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, con cierta gravedad, que no exige la determinación de si se ha concretado o no dicho riesgo. Es más, inciden en que «el riesgo concreto no exige en todo caso la comisión de una infracción penalmente punible, sino la posibilidad del daño a la salud de la trabajadora, no pudiéndose descartar la gravedad del mismo desde el momento en que se ha advertido la condición de agente cancerígeno del formaldehído».

Lesiones intranasales

Con todo, en su querella, la trabajadora sí aportó un parte de lesiones tras un accidente de trabajo. En él se recogen «lesiones intranasales» compatibles con «efectos agudos de la exposición por inhalación de formaldehido». Los hechos denunciados se inician en 2019, cuando esta bióloga realiza «reiteradas notificaciones fehacientes» sobre la detección olfativa de este químico en los despachos, cuando su peligrosidad lo obliga a estar almacenado en vitrinas herméticas con ventilación y acceso restringido. La presencia de formaldehido en los despachos fue probada a través de varias mediciones y obedece a una «fuga en las vitrinas de gases», explica la querellante.

Ausencia de medidas preventivas

El uso de este químico en el centro obliga a adoptar «medidas preventivas básicas y esenciales taxativamente reguladas, totalmente ausentes» en el Instituto Español de Oceanografía, esgrime esta trabajadora. Esta situación se volvió a repetir en 2023 y también en los primeros meses de 2024, detectándose entonces niveles de 0.70 mg/m3 de formaldehido cuando una concentración superior a 0.5 mg/m3 se considera «alta» y «no saludable».

Cambio de departamento

La respuesta del IEO de Vigo a las notificaciones de la bióloga fue proponerle «un cambio de departamento». «Se inicia una estrategia de represalia o castigo dirigida a excluirla de su espacio natural de trabajo y que no tiene relación alguna con la protección frente a cancerígenos que no pueden legalmente tener presencia en su puesto de trabajo», denuncia la mujer.

Ahora, tras más de un año de recorrido judicial, la Audiencia de Vigo le ha dado la razón y ordena investigar si el IEO de Vigo pudo haber incurrido en esta falta de prevención de riesgos laborales.