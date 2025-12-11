La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»

Vigo formará parte del plan piloto del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para los primeros pasos de Casa 47, la nueva empresa estatal pública de vivienda que persigue poner a disposición de la ciudadanía inmuebles a un precio «asequible y así garantizar un derecho», destacó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que visitó esta mañana junto al alcalde de Vigo, Abel Caballero, y otras autoridades, en Gran Vía algunos de los 67 inmuebles que saldrán al mercado de manera inmediata antes de que acabe el año, convirtiendo a la ciudad olívica «en la que estrenará» Casa 47 junto a una localidad asturiana y otras afectadas por la dana.

«Es una gran noticia porque arrancamos ya incluso antes de contar con el portal informático en el que estamos trabajando para el próximo año», destacó Isabel Rodríguez tras detallar toda esta iniciativa en una reunión en el consistorio a Abel Caballero, muy agradecido por que el Gobierno haya escogido Vigo «con una noticia estupenda».

Los pisos que se incorporarán al mercado del alquiler con el respaldo de la empresa estatal de vivienda tendrán un precio tasado de 8,8 euros el metro cuadrado, «un 35% menos que el valor de mercado», subrayó la ministra durante su intervención ante los medios, precisando que los requisitos de la convocatoria establecerán que puedan acceder aquellos ciudadanos con rentas entre el 2,5% y el 7,5% del IPREM, lo que supone hasta 60.000 euros anuales. Se garantizará que los elegidos puedan disfrutar de contratos de hasta 75 años, con una duración inicial de 14.

La planificación de Casa 47 en el caso de Vigo establece que, además de las 67 viviendas ya listas para su comercialización, otras 30 se sumarán «en los próximos meses», mientras que otras 50 están pendientes todavía de un análisis pormenorizado sobre las mejoras que precisan para poder ser arrendadas.

La empresa estatal pretende no detenerse en esa cifra, sino incrementar el parque público a través de compra de inmuebles y nuevas promociones, ya sea de forma directa o a través de convenios con el Concello o entidades privadas.