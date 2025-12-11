La Navidad de Vigo, en los autobuses de media España

La Navidad de Vigo vuelve a salir este año de las fronteras gallegas para recorrer varias ciudades españolas a bordo de autobuses interurbanos y de largo recorrido. Vitrasa, a través de su matriz Mobility ADO, ha puesto en marcha una campaña publicitaria que exhibe la iluminación y la marca navideña viguesa en vehículos que conectan distintos municipios de Madrid, así como en rutas entre la capital, Valencia y Segovia.

La acción, activa desde el pasado 22 de noviembre y que se prolongará hasta el 4 de enero, incorpora publicidad exterior en tres autobuses interurbanos que operan en Villalba, Getafe y Coslada. A ellos se suman dos vehículos de largo recorrido que cubren diariamente las líneas Madrid–Valencia y Madrid–Segovia. En conjunto, la compañía calcula un alcance potencial superior a los 16 millones de personas durante todo el periodo navideño.

El director general de Vitrasa, Carlos González, destaca que esta iniciativa refuerza la proyección turística de la ciudad: "La Navidad de Vigo es ya un referente y un reclamo más allá de Galicia por su belleza y su dimensión. Esta campaña es una magnífica oportunidad para seguir posicionando a Vigo como un destino turístico de primer nivel”, aseguró.

No es la primera vez que los autobuses del Grupo Avanza sirven como escaparate móvil del alumbrado navideño vigués. En los últimos años, estas campañas han contribuido a difundir la imagen de la ciudad por distintas regiones del país, consolidando su celebración como una de las más reconocidas y visitadas de España.