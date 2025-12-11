Medio centenar de marineros de todo el mundo se hermanan en Vigo en un torneo navideño de fútbol sala

El Puerto de Vigo se convertirá este domingo en un verdadero "Mundial" alternativo, donde más de medio centenar de marineros y pescadores de flotas internacionales se unirán a trabajadores locales en una jornada de fútbol sala cargada de espíritu navideño y solidaridad. Organizado por el Centro de Marinos Stella Maris en colaboración con la Autoridad Portuaria de Vigo, este torneo –ya en su cuarta edición– busca fomentar la convivencia entre las gentes del mar que pasan las fiestas lejos de sus hogares.

El evento se celebrará el 14 de diciembre en el pabellón de O Berbés, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas, y reunirá a jugadores de empresas como Lafonia, Pesca Puerta y Pereira, junto a marineros de diversas nacionalidades y empleados de la APV.

"Es una oportunidad única para integrar a estos profesionales que, en periodo de descanso, se encuentran alejados de sus familias", explican desde la organización. El equipo de fútbol sala de la APV no solo participará como un conjunto más, sino que también prestará apoyo técnico para garantizar el buen desarrollo de la competición.

Los premios, cortesía del R.C. Celta de Vigo, reconocerán al jugador más deportivo, al más competitivo y al máximo goleador, añadiendo un toque de emoción a la jornada. La animación correrá a cargo de la agrupación de acordeones Érgonat Band, fresca ganadora del Trophee Mondial de l'Acordeon 2025 en Montarguis (Francia), donde representaron a España con honores. Además, estudiantes de bachillerato del colegio SEK de Pontevedra se sumarán al evento, con el fin de promover el contacto con la realidad social del puerto y el compromiso con la comunidad marinera.

Esta iniciativa forma parte de las actividades del Comité de Bienestar del Puerto de Vigo, creado en 2022, y se alinea con la estrategia de Crecimiento Azul impulsada por la rada olívica desde 2016. Basada en pilares de sostenibilidad económica, medioambiental y social, esta estrategia busca abrir el puerto a la ciudad y al mundo, transformando eventos como este en puentes de integración.

Paralelamente, la APV mantiene abierta su campaña solidaria anual de recogida de juguetes, alimentos y material escolar, liderada por la Policía Portuaria y extendida hasta el 23 de diciembre. Los beneficiarios incluyen el Banco de Alimentos de Vigo, la Casa Cuna – Hogar Santa Isabel, el comedor de la Esperanza en O Berbés, la Asociación Stop con su campaña "Cada niño un juguete" y la Federación de Asociaciones Vecinales "Eduardo Chao".

La respuesta ha sido masiva: hasta ahora, se han unido entidades como la Delegación de la Xunta de Galicia, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Aduana, y empresas portuarias como Arvi, Capitanía Marítima, Kaleido Logistics o el Real Club Náutico, entre muchas otras. Recientemente, se incorporó la Federación Gallega de Fútbol. Las donaciones –que incluyen alimentos precocinados, productos infantiles, conservas, cereales, juguetes nuevos o en buen estado, ropa y material escolar– se pueden entregar en cajas ubicadas en sedes como la Plaza de la Estrella, la nave de Talleres en el Muelle del Arenal, el Edificio de oficinas "Virxe do Carme" en el Puerto Pesquero y puestos de la Policía Portuaria.

La campaña ya muestra frutos: se ha entregado una primera remesa de 150 kg de juguetes a la Asociación Stop. Precisamente esta noche, a las 22:00 horas en el Palacio de la Oliva, se celebrará la primera edición de los premios de la campaña "Cada Niño un Juguete", donde se reconocerá la labor de la Policía Portuaria de Vigo por su compromiso social.

En un año marcado por desafíos globales en el sector marítimo, eventos como este torneo y la campaña solidaria recuerdan el rol del Puerto de Vigo no solo como hub logístico, sino como espacio de humanidad y comunidad. Los organizadores invitan a vigueses y visitantes a sumarse, extendiendo el espíritu navideño más allá de las fronteras.