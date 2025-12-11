Los médicos salen a la calle por un estatuto propio
EL Chuvi suspendió el miércoles 51 operaciones, 1.284 consultas y 127 pruebas diagnósticas
En la tercera jornada de huelga, los médicos gallegos se reunieron en Vigo en una manifestación que partió a las 19 horas del MARCO y se dirigió al edificio administrativo del Sergas, en García Barbón.
Protestan contra el borrador del estatuto marco que prepara el Ministerio de Sanidad, pero también reclaman a la Xunta una negociación que permita «dignificar» sus condiciones laborales.
Por la mañana, medio millar protestó a las puertas del Álvaro Cunqueiro.
El miércoles, en la segunda jornada de huelga, se supendieron en el Chuvi un total de 51 cirugías, 1.284 consultas hospitalarias y 127 pruebas diagnósticas.
