Los médicos salen a la calle por un estatuto propio

En la tercera jornada de huelga, los médicos gallegos se reunieron en Vigo en una manifestación que partió a las 19 horas del MARCO y se dirigió al edificio administrativo del Sergas, en García Barbón.

Protestan contra el borrador del estatuto marco que prepara el Ministerio de Sanidad, pero también reclaman a la Xunta una negociación que permita «dignificar» sus condiciones laborales.

Por la mañana, medio millar protestó a las puertas del Álvaro Cunqueiro.

Huelga

El miércoles, en la segunda jornada de huelga, se supendieron en el Chuvi un total de 51 cirugías, 1.284 consultas hospitalarias y 127 pruebas diagnósticas.