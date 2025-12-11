Los médicos calientan motores para la manifestación de esta tarde

Casi medio millar de médicos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) se concentraron esta mañana a las puertas del Hospital Álvaro Cunqueiro, en la tercera de las cuatro jornadas de huelga en reivindicación de un estatuto propio. Por la tarde, recorrerán el centro de Vigo para protestar contra el borrador que prepara el Ministerio de Sanidad y para reclamar a la Xunta "una negociación que permita dignificar las condiciones laborales de los facultativos".

Según los datos del Sergas, el seguimiento del paro en el Chuvi sigue siendo el más alto de Galicia, con un 35,87%. Sanidade calcula proyectando la gente que decidió hacer huelga sobre el total de la plantilla de cada turno. Si se dividiera solo sobre los que tenían capacidad de decisión (restando los profesionales en servicios mínimos, los que están de baja, días libres o salientes de guardia) sería de alrededor del 50%. Los convocantes, O'Mega, lo elevan al 86.3%.

En lo que coinciden ambas posturas es en que el paro no pierde fuelle. En la primera jornada, el Sergas informó que en Vigo se habían suspendido 43 cirugías, 86 pruebas y casi 1.500 consultas. De continuar el mismo ritmo, estamos hablando de 172 operaciones, 344 pruebas y 6.000 consultas al cabo de la semana. Pero Sanidade advierte que en la segunda jornada se notó "una mayor incidencia en las pruebas diagnósticas y en las consultas de Atención Primaria".

En los centros de salud del área, el seguimiento fue del 8,69%.