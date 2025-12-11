El tocomocho convive con la ciberdelincuencia: estafan 12.000 euros a una mujer en Vigo con el clásico timo

En pleno auge de la ciberdelincuencia y en un momento donde el acento –de los estafadores y de la policía– está puesto en las estafas que proliferan a través de internet, los viejos timos, por extraño que pueda parecer, continúan funcionando. Como en Vigo, donde ayer un grupo de embaucadores lograron quitar miles de euros a una mujer.

Los estafadores utilizaron el clásico timo del tocomocho, con el que a través de un billete falso de lotería logran estafar a alguien vendiéndoselo como premiado. La víctima se queda con un boleto sin premio alguno y los estafadores se llevan su dinero.

Según pudo saber este periódico, esta estafa ocurrió ayer en el centro de Vigo. Un hombre que se hacía pasar por disminuido psíquico se acercó a una mujer con un décimo de la ONCE que supuestamente estaba premiado. En ese momento apareció otra persona, un gancho de la primera, y le ofreció acercarse a una oficina bancaria de Gran Vía.

Una vez en la oficina, la mujer, que había accedido a comprar el décimo, retiró 12.000 euros del banco para comprarlo. Pero en cuanto les entregó el dinero, los timadores arguyeron que tenían mucha prisa y dejaron a la mujer en la calle Venezuela cuando estaban yendo a cobrarlo. De hecho, incluso se dejó algunos efectos personales en el coche en el que iban y se fugaron