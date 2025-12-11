El tocomocho convive con la ciberdelincuencia: estafan 12.000 euros a una mujer en Vigo con el clásico timo
Dos embaucadores lograron convencerla de que tenían un décimo premiado y accedió a comprárselo, pero cuando retiró el dinero del banco se quedó sin nada
En pleno auge de la ciberdelincuencia y en un momento donde el acento –de los estafadores y de la policía– está puesto en las estafas que proliferan a través de internet, los viejos timos, por extraño que pueda parecer, continúan funcionando. Como en Vigo, donde ayer un grupo de embaucadores lograron quitar miles de euros a una mujer.
Los estafadores utilizaron el clásico timo del tocomocho, con el que a través de un billete falso de lotería logran estafar a alguien vendiéndoselo como premiado. La víctima se queda con un boleto sin premio alguno y los estafadores se llevan su dinero.
Según pudo saber este periódico, esta estafa ocurrió ayer en el centro de Vigo. Un hombre que se hacía pasar por disminuido psíquico se acercó a una mujer con un décimo de la ONCE que supuestamente estaba premiado. En ese momento apareció otra persona, un gancho de la primera, y le ofreció acercarse a una oficina bancaria de Gran Vía.
Una vez en la oficina, la mujer, que había accedido a comprar el décimo, retiró 12.000 euros del banco para comprarlo. Pero en cuanto les entregó el dinero, los timadores arguyeron que tenían mucha prisa y dejaron a la mujer en la calle Venezuela cuando estaban yendo a cobrarlo. De hecho, incluso se dejó algunos efectos personales en el coche en el que iban y se fugaron
Suscríbete para seguir leyendo
- Un ciclón llega a Vigo: vientos de más de 80 kilómetros por hora, lluvias fuertes y olas de hasta seis metros
- Retenciones en Vigo: varios autobuses de turistas portugueses complican el tránsito en Beiramar
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Davila 09/12/2025
- Estas son las tiendas y centros comerciales de Vigo que abren hoy, lunes 8 de diciembre
- Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»
- Vigo sella el contrato que le permitirá ejecutar su plan masivo de «humanizaciones» en 300 calles de la ciudad
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours