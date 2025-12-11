Últimas noticias hoy en directo de Vigo

En Directo
Toda la información de Vigo en un mismo lugar.
M. G. P.
José Tomé cambia de rol en la Diputación: deja la presidencia pero tiene la llave
Su estrategia de retener el acta altera la aritmética provincial y obliga al PSdeG a contar con su voto si quiere conservar el organismo. Lugo revive así los tiempos de Manuel Martínez.
Irene Bascoy
El presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual
Seis mujeres han denunciado en el canal interno del PSOE a José Tomé y algunas sostiene que Besteiro lo sabía y no hacía nada. El dirigente lucense niega las acusaciones. Ofrecía trabajo a cambio de sexo, realizaba tocamientos no autorizados y enviaba mensajes obscenos, según las denunciantes.
Patricia Casteleiro
Récord histórico en Vigo: el noviembre más lluvioso desde que hay registros
Vigo y su área llevan un mes de noviembre de récord y la primera semana de diciembre apuntó maneras.
J. C. Guillade
El Celta asalta el Bernabéu
El equipo celeste desquicia al Real Madrid, que sufrió dos expulsiones, en una actuación muy seria de los de Giráldez que remató Williot con dos goles.
J. C. Guillade
Los penaltis mantienen vivo al Celta
Los de Giráldez resuelven la segunda ronda de la Copa desde los 11 metros en el séptimo lanzamiento de la tanda tras una prórroga en la que se adelantó el Sant Andreu, igualó Borja Iglesias y Carlos Domínguez fue expulsado.
Pablo Galán
El futuro del parking de praza da Estrela: Zona Franca quiere comprárselo al Puerto para seguir explotándolo
Las conversaciones se intensifican ante el próximo fin de la concesión en marzo, con «buena disposición» para un acuerdo. La valoración de las instalaciones y el encaje administrativo, las principales cuestiones aún por resolver.
Ágatha de Santos
Mujeres fuera de serie: siete rostros para construir un espejo
FARO reúne a mujeres que han labrado una trayectoria profesional ejemplar rompiendo prejuicios y estereotipos. Hoy son referentes de talento y compromiso con la igualdad. Zaza Ceballos, María Monsonís, Fina Casalderrey y Pilar Martínez reconocen los avances, aunque coinciden en señalar que aún queda camino por recorrer.
Elena Ocampo
Suri, Laura y Chloe: jóvenes que transforman su experiencia en arte contra la violencia
La muestra «Haters&Lovers» de Alborada reunirá en Vigo imágenes de adolescentes de entre 13 y 17 años para reivindicar el buen trato como herramienta de cambio a través de la fotografía.
Ana Blasco
La UVigo avanza en la memoria para implantar Medicina en 2027
El consello de goberno aborda mañana la hoja de ruta, tras el bloqueo de Santiago. Dieciocho expertos están involucrados en las comisiones de trabajo y asesoramiento. El informe justificativo está concluido y preparan el económico y el plan de estudios para exponer todo en marzo.
J. C. Guillade
Europa no perdona los excesos de confianza
El Celta regala dos penaltis y numerosas ocasiones de gol al Ludogorets en la noche que falló la rotación masiva de Giráldez. El gol de Pablo Durán despertó ilusiones y el de El-Abdellaoui solo maquilló una mala puesta en escena del equipo celeste en Razgrad.
