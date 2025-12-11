Últimas noticias hoy en directo de Vigo

El presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual

Seis mujeres han denunciado en el canal interno del PSOE a José Tomé y algunas sostiene que Besteiro lo sabía y no hacía nada. El dirigente lucense niega las acusaciones. Ofrecía trabajo a cambio de sexo, realizaba tocamientos no autorizados y enviaba mensajes obscenos, según las denunciantes.

Lee aquí la noticia completa.