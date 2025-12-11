Cuatro presuntos furtivos de Baiona se sientan en el banquillo: «Había una actividad continuada y reiterada de extracción de percebe sin control alguno»

El Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo acoge este jueves el juicio contra cuatro presuntos percebeiros furtivos de Baiona. Los acusados, entre ellos un padre y su hijo, se han acogido a su derecho a declarar en último lugar una vez practicada el resto de la prueba, por lo que la vista oral ha arrancado con el testimonio de los guardias civiles que llevaron a cabo la investigación y realizaron los seguimientos e incautaciones en el marco de este procedimiento, uno de los que se sigue en los juzgados olívicos por furtivismo en esa zona.

Los acusados son J.B.P., R.B.G., R.R.L. y A.G.M. La Guardia Civil les incautó presuntamente en este operativo un total de 1.350 kilos de percebe extraído de manera ilegal, en el tramo litoral entre Monteferro y Punta dos Picos, gestionados por las cofradías de Baiona y A Guarda, en un periodo de tres años, desde 2018 hasta 2021.

El agente que actuó como instructor de las diligencias explicó en el juicio que la investigación se inició después de que por parte de la Cofradía de Baiona y de los guardapescas les avisasen de que «había una actividad continuada y reiterada de extracción de percebe sin control alguno » en las costas de Baiona, Oia o A Guarda, motivo por el que llevaron a cabo las indagaciones y las vigilancias y seguimientos que les permitieron reunir, explicó, indicios contra los hoy acusados.

El guardia civil ahondó en que los cuatro acusados en este caso tenían «un papel importante » y que uno de ellos concretamente «dirigía el rumbo» del grupo. Tres de ellos hacían labores de extracción del percebe y el otro, declaró, de vigilancia y ventas. El percebe que incautaban no estaba «limpio», sino que «venía tal y como se extraía», y una vez era aprehendido, confirmó, se entregaba a «comedores sociales».

Los acusados fueron sorprendidos hasta en 64 ocasiones uno de ellos, 41 veces otro y 9 el tercero. El cuarto era un mariscador autorizado, miembro del pósito baionés, al que los agentes decomisaron un total de 150 kilos las 8 veces que lo pillaron extrayendo percebe supuestamente fuera de la ley.

La petición de condena por parte de la Fiscalía se limita a multas de 1.080 euros para cada uno y a 11 meses de inhabilitación especial para mariscar. El escrito del fiscal apunta a una «circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas». Y es que las diligencias, indica el texto, «han estado paralizadas por causa no imputable a los acusados, entre noviembre de 2022 y marzo de 2024». Solicita asimismo el decomiso de las herramientas incautadas y que los cuatro asuman, de forma conjunta y solidaria, las indemnizaciones a las cofradías de Baiona y A Guarda que se determinen en la vista.