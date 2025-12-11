De 63 a 93 m² y en dos calles de Vigo: así serán las nuevas viviendas públicas de alquiler

La Navidad llegará este año a Vigo con un conjunto de pisos públicos de alquiler. La ciudad estrenará antes de final de año el plan piloto de la empresa estatal de vivienda, Casa 47, que pondrá a disposición de los vecinos en los próximos días 67 inmuebles en la avenida de Gran Vía y en la calle Aragón. La presidenta de esta entidad refirió esta mañana en una visita a la urbe junto con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el alcalde Abel Caballero, que los hogares serán de diferentes tamaños para adaptarse a las diferentes necesidades.

Concretamente, el primer bloque de viviendas se emplazará en el número 54 de la Gran Vía. Este albergará 21 casas en un edificio que suma 26 en total y la superficie media de cada una será de 63 m², siendo los más espaciosos de 93 m².

En el caso de Aragón, se localizarán concretamente en tres edificios -con 86 viviendas en general-, entre los números 213 y 215, un grupo de 46 inmuebles. De media, cada uno ocupará un área de 86 m².

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, con otros cargos y autoridades en el inmueble visitado en Gran Vía. / Marta G. Brea

El paquete de inmuebles se pondrá en arrendamiento a 8,8 euros el metro cuadrado, «un 35% menos que el valor de mercado», y con una duración inicial de 14 años que puede alcanzar los 75, según explicó Rodríguez en la visita de este jueves a uno de los pisos de Gran Vía.

Además de los 67 pisos disponibles próximamente en Vigo, se prevén otros 30 para 2026 y otros 50 están pendientes de un análisis pormenorizado sobre las mejoras que precisan para poder ser arrendados. La titular de Vivienda señaló además que la empresa estatal pretende no detenerse en esa cifra de 150, sino incrementar el parque público a través de compra de inmuebles y nuevas promociones, ya sea de forma directa o a través de convenios con el Concello o entidades privadas.

Junto a Vigo, también encetarán esta iniciativa habitacional del Gobierno de España la localidad asturiana de Mieres y otras afectadas por la dana.