¿Por qué hay que asumir dolor para colocar un DIU? El COF de Vigo empieza a paliarlo con anestesia

Para Marta fue «un horror». Recuerda los tres días que tuvo que estar con paracetamol para mitigar ese dolor «como el de una menstruación fuerte», tras su colocación. "Históricamente, a mediciña tendeu a minimizar a dor asociada á inserción dun Dispositivo IntraUterino contraceptivo (DIU)", lamenta el ginecólogo del Centro de Planificación Familiar de Vigo (COF), el doctor Javier Valdés Pons. Explica que la percepción del dolor varía mucho entre las mujeres: desde molestias leves hasta un dolor intenso.

«Non todas as mulleres o aguantan», destaca. Desde la Sociedade Galega de Contracepción (Sogac), que él preside, quieren poner remedio a este dolor innecesario y proponen emplear anestesia local y analgesia endovenosa para todas las gallegas con mala experiencia previa. En Vigo ya se va a poner en marcha.

Recuerda el doctor Valdés Pons que, cuando él empezó a trabajar como ginecólogo, tenían que perseguir al único anestesista que ponía la epidural para los partos. «O sufrimento da muller está moi metido na nosa cultura», lamenta y explica que, igual que ha evolucionado en el ámbito de los nacimientos, con el tiempo, se reducirá al mínimo las molestias en el resto de procesos de la mujer.

En las instalaciones del COF tienen la infraestructura y el personal adecuado para empezar a insertar los DIU a través de una cirugía menor ambulatoria con anestesia local. Además del ginecólogo, están dos matronas. Además del apoyo de la dirección médica asistencial, ya tienen el protocolo para empezar.

El único problema es que les llevará más tiempo. El COF, ubicado en el centro de salud de Coia, es el único dispositivo del área sanitaria que se hace cargo de atender todas las la interrupciones voluntarias del embarazo, las que se deban a un grave riesgo para la embarazada y la atención en contracepción. Para la colocación de cada DIU cuentan con 15 minutos. «A metade do tempo xa vai en quitar e poñer a roupa», reprocha el doctor Valdés. Con el uso de la anestesia, necesitarán más tiempo.

El procedimiento es rápido. Tarda unos minutos. El doctor Valdés cuenta que «moitas mulleres» informan que, de padecer este dolor intenso, desaparece poco después de la inserción. Si no disminuye diariamente, el ginecólogo recomienda regresar a la clínica en el que se lo pusieron para valorar su retirada.

«Pouco a pouco»

En un principio, lo usarán en mujeres que lo soliciten por mala experiencia previa en la colocación de un DIU. «Seleccionaremos pouco a pouco ás mulleres», indica. Calcula que, en un inicio, puede ser un 10% de los 1.200 que insertan al año. Pero está convencido que, con el tiempo, se generará una demanda que podría llegar a la mitad.

No todas las mujeres sufren dolor al colocarse un DIU. Por ejemplo, las que han vivido más de un parto no suelen tener problemas. «Depende do individual umbral da dor, do tipo de DIU (hormonal ou de cobre), do tamaño do útero e das características do canal endocervical», detalla y añade: «Pero sempre molesta, como mínimo».

No es algo nuevo para ellos. Es el mismo proceso de anestesia que emplean cuando realizan otras cirugías menores ambulatorias, como cuando tienen que extirpar un trozo de cuello de útero. «Con algo máis de tempo poderíamos poñer unha vía endovenosa con analxesia», apunta.

Con la inserción de stos métodos anticonceptivos no solo se previene el embarazo a largo plazo, sino que tratan mucha patología menstrual.