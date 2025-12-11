El Atlántida recauda fondos para Apamp

El Colegio Atlántida ha creado un calendario solidario en favor de Apamp, en un proyecto impulsado por el profesor Emilio Rodríguez y el director del centro, Félix Lourido. La Diputación de Pontevedra imprimió 600 ejemplares del almanaque, que anima a descubrir monumentos de la ciudad. Su vicepresidenta, Luisa Sánchez, anima a adquirirlo.