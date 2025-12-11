Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Atlántida recauda fondos para Apamp

El Colegio Atlántida ha creado un calendario solidario en favor de Apamp, en un proyecto impulsado por el profesor Emilio Rodríguez y el director del centro, Félix Lourido. La Diputación de Pontevedra imprimió 600 ejemplares del almanaque, que anima a descubrir monumentos de la ciudad. Su vicepresidenta, Luisa Sánchez, anima a adquirirlo.

