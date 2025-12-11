El Atlántida recauda fondos para Apamp
El Colegio Atlántida ha creado un calendario solidario en favor de Apamp, en un proyecto impulsado por el profesor Emilio Rodríguez y el director del centro, Félix Lourido. La Diputación de Pontevedra imprimió 600 ejemplares del almanaque, que anima a descubrir monumentos de la ciudad. Su vicepresidenta, Luisa Sánchez, anima a adquirirlo.
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Un ciclón llega a Vigo: vientos de más de 80 kilómetros por hora, lluvias fuertes y olas de hasta seis metros
- El emblemático Hotel Bahía de Vigo renueva su imagen: adiós a los azulejos azules y más de 5,4 millones de inversión
- Retenciones en Vigo: varios autobuses de turistas portugueses complican el tránsito en Beiramar
- ¿Por qué conviven vecinos y huéspedes en el Hotel Bahía de Vigo?
- Villa Elisa ya es propiedad municipal
- Davila 09/12/2025
- Estas son las tiendas y centros comerciales de Vigo que abren hoy, lunes 8 de diciembre