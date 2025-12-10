Viana entra a competir con el puerto de Vigo con 140 millones de inversión

Portugal lleva años apostando por la logística como acicate para el crecimiento de su economía, como elemento vertebrador de territorio y como puntal de proyección hacia el exterior. Lo ha demostrado con una estrategia de multiplicación de parques empresariales, por ejemplo, o la ejecución de viales de alta capacidad alrededor de los puntos más industrializados de su geografía. Y, sobre todo, lo ha dejado claro con la hoja de ruta diseñada para sus puertos: Lisboa quiere terminales multimodales, digitalizadas y especializadas en las industrias que las rodean, sin que compitan entre sí. La macroexpansión de Leixões le permitirá rebasar el millón de TEU (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) para el año 2035, aunque con capacidad para los 1,6 millones; supondría multiplicar por cinco la actual capacidad de la terminal de Guixar.

Pero su Estratégia para os Portos Comerciais do Continente 2025-2035 – PORTOS 5+ también reserva un as en la manga para el puerto de Viana, localizado a una hora escasa por carretera del centro de Vigo. En concreto, el Gobierno que dirige Luís Montenegro prevé ejecutar inversiones por 140 millones de euros en la próxima década, de los que 77 millones partirán de las arcas públicas --tanto de su autoridad portuaria como de fondos comunitarios-- y otros 62 de empresas privadas mediante acuerdos concesionales.

El objetivo, incrementar sus tráficos en un 50%, que Viana sea referencia en carga general vinculada a la industria eólica offshore y que pueda acoger buques de crucero. La revolución de esta terminal está en marcha: la Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelol (APDL), homóloga a la Autoridad Portuaria de Vigo, acaba de remitir la documentación a la Agência Portuguesa de Ambiente para iniciar los trámites administrativos preceptivos.

Evolución

Las cifras de Viana a día de hoy son modestas: entre enero y octubre se acercó a las 280.000 toneladas en mercancías, sobre todo de carga general fraccionada y de graneles sólidos. No tiene logística para movimiento de contenedores --sumó 40 TEU en este periodo--, aunque experimentó un incremento de casi el 50% en graneles líquidos, por encima de las 27.000 toneladas.

Aunque la APDL todavía no ha concretado sus planes para esta terminal, en su informe de gestión de 2024 (Relatório e Contas) indicó que se llevará a cabo un «incremento de áreas portuárias e de apoio a atividades industriais e logísticas, potenciando a dinamização da vocação do Porto de Viana do Castelo como porto industrial».