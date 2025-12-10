El túnel de Elduayen, pendiente de la anidación de pájaros en el Olivo

Nuevos detalles sobre la parálisis que sufren hasta cuatro obras en Vigo. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha profundizado este miércoles en la polémica entre Concello y Xunta de Galicia debido a la demora en la entrega de informes y permisos para avanzar en la reforma del acceso de la capilla de A Guía, las rampas mecánicas de Gran Vía hacia Plaza América, la remodelación integral de Praza do Rei o la prolongación del túnel de Elduayen.

Este proyecto es el de mayor coste y necesidad de cooperación entre ambas instituciones. Pero pese a tratarse de un túnel que discurre cuatro metros por debajo de la superficie, sufre de problemas aéreos. «Seguimos esperando la resolución de Medio Ambiente por la anidación de pájaros en la zona del Olivo», explicó el regidor olívico sobre los documentos enviados por primera vez el 29 de mayo y reiterada el 21 de octubre.

La delegada de la Xunta en el área, Ana Ortiz, respondió que en ese mismo mes este departamento ya envió su respuesta al igual que Patrimonio el verano anterior. «Es muy grave que el alcalde se haya convertido en el rey de los bulos», señaló. La representante autonómica lamentó que «siga bloqueando» avances en el Ifevi, las pistas de atletismo de Balaídos o la ETEA. «Lo peor es que ya será tarde y le dará todo igual», finalizó.

En su audio remitido a los medios Caballero enumeró las fechas en las que envió los informes de cada obra a los organismos autonómicos. En el caso de los accesos a la capilla de A Guía se envió el 14 de mayo, pero hasta el 24 de noviembre no se recibió la respuesta en la que se requería más información. En las rampas de Gran Vía el informe fue remitido el 29 de agosto y en la reforma de Praza do Rei, el 1 de octubre con el proyecto básico.

Piscina de Teis

El choque institucional se replicó también con la piscina de Teis, en este caso con la Diputación de Pontevedra. Caballero descartó nuevamente la idea de una firma presencial del convenio para su financiación, tal y como se ha hecho con otras actuaciones y reclama el organismo provincial. Al mismo tiempo informó que «había un error tipográfico y, una vez corregido, se envió el jueves 4» de nuevo de manera digital. En ese sentido la obra «va a toda velocidad» y podría estar lista antes de la fecha de apertura prevista, ahora mismo a finales del próximo año.

La obra tiene un importe de casi 7 millones que el Concello estaría dispuesto a asumir en solitario en caso de no llegar a un acuerdo. La vicepresidenta segunda, Luisa Sánchez, afeó la actitud del regidor. «Caballero lleva años compatibilizando las firmas digitales con las públicas. Hace solo un par de meses, sin ir más lejos. ¿Por qué ahora no? Sigue sin explicarlo», relató.